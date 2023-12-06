В центре Одессы обрушился памятник архитектуры 1919 года

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Ирина Маймур
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В центре Одессы обрушился исторический трехэтажный дом. Речь идет о памятнике архитектуры на Базарной, 93 — доходный дом Олова и Дурьяна.

По информации ГСЧС, разрушен аварийный третий подъезд с первого по третий этажи.

Это уже второе обрушение памятника 1919 года через две недели. Предыдущее произошло 27 ноября.

Как пишет Думская, тогда в мэрии заявили, что памятку архитектуры снесут, однако для этого с нее необходимо снять охранный статус.

Доходный дом Олова и Дурьяна, построенный в 1919 году, имеет статус памятника архитектуры местного значения. Аварийное здание было признано еще в 1994 году. С этого времени он продолжал разрушаться. Памятку не восстанавливали даже несмотря на то, что там жили люди.

Дом пострадал и от российских ракетных атак, в том числе в августе этого года.

Ранее мы писали, что здание художественного музея в Одессе повреждено в результате ракетной атаки.

Фото: аll.archodessa.com; ГСЧС; Google Maps

Поддерживаете ли вы решение одесских властей сносить разрушенные памятники?
Опубликовано: 06 декабря 2023
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