В Киеве зажгли главную елку страны на Софийской площади

На Софийской площади традиционно зажгли главную елку страны. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Елка, как и в прошлом году, искусственная, высотой 12 метров. Ее установили и украсили на средства меценатов. Тема локации – «Храбрые сердца», посвященная защитникам и защитницам Украины. Новогоднее дерево украшают игрушки в форме голубых и желтых сердец. На верхушке расположен Герб Украины.
Рядом с елкой стоит фотозона в виде сердца, которая тоже посвящена защитникам. А также маленькие елки, украшенные желтыми и синими сердцами.
Каждый посетитель может унести с собой одно украшение в память, сделав донат. Задонатить можно через qr-коды, которые предоставляют благотворительные и волонтерские организации, которые присоединились к инициативе.
Ранее мы писали, что в Подольском и Оболонском районах были установлены праздничные локации.
Фото: Виталий Кличко, Даша Гришина.