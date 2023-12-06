В Киеве зажгли главную елку страны на Софийской площади

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Наталия Габрух
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На Софийской площади традиционно зажгли главную елку страны. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Елка, как и в прошлом году, искусственная, высотой 12 метров. Ее установили и украсили на средства меценатов. Тема локации – «Храбрые сердца», посвященная защитникам и защитницам Украины. Новогоднее дерево украшают игрушки в форме голубых и желтых сердец. На верхушке расположен Герб Украины.

Рядом с елкой стоит фотозона в виде сердца, которая тоже посвящена защитникам. А также маленькие елки, украшенные желтыми и синими сердцами.

Каждый посетитель может унести с собой одно украшение в память, сделав донат. Задонатить можно через qr-коды, которые предоставляют благотворительные и волонтерские организации, которые присоединились к инициативе.

Фото: Павло Заярний

Ранее мы писали, что в Подольском и Оболонском районах были установлены праздничные локации.

Фото: Виталий Кличко, Даша Гришина.

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Опубликовано: 06 декабря 2023
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