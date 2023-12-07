Киевские кофейни собирают подарки для военных на передовую: что и куда приносить

Столичные кофейни присоединились к инициативе «Нетайный Санта». В рамках акции заведения собирают полезные подарки, которые в канун новогодних праздников отправят военным на передовую.

Об этом сообщили в БФ «Заодно».

Чтобы принять участие в акции необходимо приобрести полезный подарок и принести в пункты сбора. Боксы для подарков обустроили в 16 киевских кофейнях. Речь идет о таких заведениях:

Bagman&Coffee, ул. Прорезная, 5;

Humans Coffee In Tech, ул. Бульварно-Кудрявская, 42;

Mates, ул. Гоголевская, 25;

Come and Stay, ул. Большая Васильковская, 23B;

The Kyiv Times, ул. Владимирская, 71;

Coffee Records, ул. Константиновская, 2А;

Оrnament Сoffee, ул. Полтавская, 4;

Unit Сafe, ул. Дорогожицкая, 3;

Палитурка, ул. Крещатик, 46А;

Аlpacacafe, ул. Жилянская, 43Б/31;

Сактус espresso bar, ул. Бастионная, 5;

Пространство кофе, ул. Самойла Кошки, 10/1;

Ladushky Coffee, просп. Берестейский 45;

Peachy Coffee Bar, бульв. Кольцова, 14Б;

The Garden, ул. Срибнокильская, 1;

Coffee Kiosk, бул. Русановский, 12.

Чтобы все желающие не прогадали с подарком, БФ «Заодно» составили специальный «военный вишлист». В нем есть:

еда (чай, кофе, вкусности и продукты длительного хранения);

одежда (носки, белье, термобелье, флиски, футболки, шапки, перчатки, балаклавы, верхняя теплая одежда и т.п.);

медицина (турникеты SICH или CAT, военные аптечки);

энергия и связь (павербанки, генераторы, зарядные станции, старлинки);

средства личной гигиены (сухой душ, зубная щетка и паста);

свет и тепло (аккумуляторные и налобные фонари, грелки, карематы, спальники, автономные обогреватели, окопные свечи);

быт (газовые баллоны и плитки).

Приятным дополнением к подарку станет игрушка и открытка, добавляют в фонде.

В прошлом году в рамках акции «Нетайный Санта» собрали более 150 разных подарков для защитников.

Ранее мы писали, что в Киеве создали мурал в поддержку пленных защитников «Азовстали».