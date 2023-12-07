Киевские кофейни собирают подарки для военных на передовую: что и куда приносить

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Ирина Маймур
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Столичные кофейни присоединились к инициативе «Нетайный Санта». В рамках акции заведения собирают полезные подарки, которые в канун новогодних праздников отправят военным на передовую.

Об этом сообщили в БФ «Заодно».

Чтобы принять участие в акции необходимо приобрести полезный подарок и принести в пункты сбора. Боксы для подарков обустроили в 16 киевских кофейнях. Речь идет о таких заведениях:

  • Bagman&Coffee, ул. Прорезная, 5;
  • Humans Coffee In Tech, ул. Бульварно-Кудрявская, 42;
  • Mates, ул. Гоголевская, 25;
  • Come and Stay, ул. Большая Васильковская, 23B;
  • The Kyiv Times, ул. Владимирская, 71;
  • Coffee Records, ул. Константиновская, 2А;
  • Оrnament Сoffee, ул. Полтавская, 4;
  • Unit Сafe, ул. Дорогожицкая, 3;
  • Палитурка, ул. Крещатик, 46А;
  • Аlpacacafe, ул. Жилянская, 43Б/31;
  • Сактус espresso bar, ул. Бастионная, 5;
  • Пространство кофе, ул. Самойла Кошки, 10/1;
  • Ladushky Coffee, просп. Берестейский 45;
  • Peachy Coffee Bar, бульв. Кольцова, 14Б;
  • The Garden, ул. Срибнокильская, 1;
  • Coffee Kiosk, бул. Русановский, 12.

Чтобы все желающие не прогадали с подарком, БФ «Заодно» составили специальный «военный вишлист». В нем есть:

  • еда (чай, кофе, вкусности и продукты длительного хранения);
  • одежда (носки, белье, термобелье, флиски, футболки, шапки, перчатки, балаклавы, верхняя теплая одежда и т.п.);
  • медицина (турникеты SICH или CAT, военные аптечки);
  • энергия и связь (павербанки, генераторы, зарядные станции, старлинки);
  • средства личной гигиены (сухой душ, зубная щетка и паста);
  • свет и тепло (аккумуляторные и налобные фонари, грелки, карематы, спальники, автономные обогреватели, окопные свечи);
  • быт (газовые баллоны и плитки).

Приятным дополнением к подарку станет игрушка и открытка, добавляют в фонде.

В прошлом году в рамках акции «Нетайный Санта» собрали более 150 разных подарков для защитников.

Ранее мы писали, что в Киеве создали мурал в поддержку пленных защитников «Азовстали».

Фото: Matt Higham/Unsplas

Будете ли вы участвовать в акции?
Опубликовано: 07 декабря 2023
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