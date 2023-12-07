На Дарнице зажгли 10-метровую новогоднюю елку и сказочные фотозоны

На площади возле Дарницкой райгосадминистрации зажгли 10-метровую искусственную елку.
Об этом сообщил глава Дарницкой РГА Николай Калашник.
Елку приобрели за внебюджетные средства до полномасштабного вторжения.
Также рядом засияла сказочная локация с фотозонами. Она будет функционировать с соблюдением режима экономии электроэнергии до 10 января.
Массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на локации не будут проводить по соображениям безопасности.
Ранее мы писали, что в Киеве зажгли главную елку страны на Софийской площади.
Фото: Николай Калашник