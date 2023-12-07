На Дарнице зажгли 10-метровую новогоднюю елку и сказочные фотозоны

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Ирина Маймур
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На площади возле Дарницкой райгосадминистрации зажгли 10-метровую искусственную елку.

Об этом сообщил глава Дарницкой РГА Николай Калашник.

Елку приобрели за внебюджетные средства до полномасштабного вторжения.

Также рядом засияла сказочная локация с фотозонами. Она будет функционировать с соблюдением режима экономии электроэнергии до 10 января.

Массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на локации не будут проводить по соображениям безопасности.

Ранее мы писали, что в Киеве зажгли главную елку страны на Софийской площади.

Фото: Николай Калашник

Собираетесь ли посещать новогодние локации в Киеве?
Опубликовано: 07 декабря 2023
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