На Дарнице зажгли 10-метровую новогоднюю елку и сказочные фотозоны

На площади возле Дарницкой райгосадминистрации зажгли 10-метровую искусственную елку.

Об этом сообщил глава Дарницкой РГА Николай Калашник.

Елку приобрели за внебюджетные средства до полномасштабного вторжения.

Также рядом засияла сказочная локация с фотозонами. Она будет функционировать с соблюдением режима экономии электроэнергии до 10 января.

Массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на локации не будут проводить по соображениям безопасности.

Ранее мы писали, что в Киеве зажгли главную елку страны на Софийской площади.

Фото: Николай Калашник