ТРЦ в Харькове полностью восстановили после российской ракетной атаки

Все торговые площади харьковского ТРЦ Nikolsky, куда попала российская ракета 9 марта 2022 года, восстановили и передали арендаторам для адаптации.

Об этом сообщил Украинский Совет Торговых Центров.

Работы по восстановлению ТРЦ стартовали в апреле 2022 года.

«Решение о постепенном возобновлении ТРЦ было принято еще в апреле 2022 года. Россияне стояли в 10 км от города, но мы понимали, что нужно отремонтировать повреждения к зиме, чтобы защитить здание. Кроме того, подземные этажи люди могли использовать в качестве укрытия. Также город нуждался в инфраструктуре — почти все магазины в Харькове в то время были закрыты», — отметил операционный директор компании Budhouse Group (девелопер ТРЦ Nikolsky) Максим Гаврюшин.

Поэтому руководство решило открыть подземные этажи с супермаркетом Сильпо и паркингом-укрытием, а также одновременно готовить к открытию другие этажи. Открытие прошло 17 июня 2022 года.

Параллельно продолжались строительные работы на других этажах. В течение сентября-ноября 2022 открыли 1,2,3 и часть 4 этажа.

В октябре 2023 года заменили пленку светопрозрачного купола, самого большого купола в Украине. Часть помещений площадью более 1000 кв. м на 3 и 4 этажах (непосредственно место поражения) изолировали от посетителей и оставались закрытыми. Работы по восстановлению здесь продолжались еще год и закончились только сейчас. На этих этажах пришлось демонтировать значительную часть перекрытий и конструктивных элементов и строить новое.

Общий бюджет восстановления составил около $18 миллионов.

Ранее мы писали, что в Чернигове восстановили роддом, который повредила российская ракета.

Фото: ТРЦ Nikolsky