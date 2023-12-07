В Киеве отреставрировали памятник, посвященный Магдебургскому праву

В столице отреставрировали монумент «Колонна Магдебургского права». Он является памяткой архитектуры национального значения.

Об этом сообщили в Департаменте охраны культурного наследия.

Монумент на Набережном шоссе, 8 считают самым старым памятником архитектуры столицы. Его установили в честь предоставления Киеву Магдебургского права.

Сейчас монумент обновили для защиты и сохранения, приурочив реставрацию ко Дню самоуправления.

«Сегодня День самоуправления – право граждан участвовать в управлении государственными делами, свободно избираться и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Магдебургское право – одна из самых распространенных в средневековой Европе правовых систем городского самоуправления», – пояснили в Департаменте.

Ранее мы писали, что в Киеве установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому.

Фото: Департамент охраны культурного наследия