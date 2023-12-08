Вместо метро между Теремками и Лыбидской запустили автобус: схемы движения

В связи с ремонтом перегонного тоннеля на «синей» ветке метро с 8 декабря от станции метро "Теремки" до станции "Лыбидская" будет организовано движение наземного транспорта, что будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Об этом сообщает КГГА.

В частности, будет организовано движение временного автобусного маршрута общего пользования №2-М "Кибернетический центр – станция метро "Теремки" – станция метро "Лыбидская", на котором будет работать 60 автобусов с интервалом движения 1 мин.

Также будет курсировать временный троллейбус № 43-К "Кибернетический центр – станция метро "Лыбидская", на котором будет работать 20 троллейбусов с интервалом движения 3 мин.

Также путь автобусного маршрута общего пользования №38 удлиняется до станции метро "Лыбидская". На маршруте будут работать 5 автобусов с интервалом движения 17 мин.

Из-за необходимости высвобождения дополнительных троллейбусов для работы маршрута № 43-К движение троллейбусного маршрута № 50 "Улица Милославская - станция метро "Лыбидская" временно прекращается.

На троллейбусном маршруте № 50-К "ул. Милославская – площадь Дарницкая" увеличивается количество подвижного состава, в том числе будет работать 10 троллейбусов с интервалом движения 9 мин.

Ранее мы писали , что тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" закрыли в обед 8 декабря. Движение поездами "синей ветки" происходит между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".

Фото: Киевпастранс