Суд обязал Минобороны отреставрировать здание авиаконструктора Игоря Сикорского

Суд обязал Министерство обороны законсервировать от разрушений и отреставрировать киевскую историческую памятку — здание авиаконструктора Игоря Сикорского. С 2016 года оно находилось в собственности оборонного ведомства.

Об этом сообщает Минкульт.

Отмечается, что 6 декабря Шестой апелляционный админсуд, рассматривавший жалобу Минобороны на решение предварительной судебной инстанции в отношении дома Сикорского, отказал оборонному ведомству в апелляции.

Минобороны и госпредприятие «Отель «Казацкий» хотели упразднить вердикт Окружного административного суда Киева от 11 июня 2021 года. Тогда суд обязал Минобороны заключить охранный договор с МКИП на объект культурного наследия – дом семьи авиаконструктора Сикорского по адресу: ул. Ярославов Вал, 15Б.

К тому же в июне 2021 года суд постановил, что Минобороны прежде всего законсервировать сооружение от дальнейших разрушений, а затем провести реставрацию.

Решением апелляционной инстанции от 6 декабря 2023 года постановление ОАСК от 11 июня 2021 года вступило в законную силу.

Дом известного авиаконструктора Игоря Сикорского имеет историческую и культурную ценность и находится в статусе памятки истории национального значения. Сейчас дом нуждается в немедленной реставрации.

Ранее мы писали, что в Киеве провели толоку для спасения Сикорского дома.

Фото: Киевский городской совет