В Киеве демонтируют памятник Щорсу: фото

В субботу, 9 декабря, коммунальные службы в Киеве приступили к демонтажу памятника Николаю Щорсу на бульваре Шевченко.

С монумента советскому деятелю перед этим был снят охранный статус, сообщили в КГГА.

В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Ранее мы писали, что столичные власти рассматривают несколько вариантов демонтажа памятника Щорсу, а убрать монумент "будет не так просто, как может казаться". Например, рассматривали вариант "разрезать саму статую Щорса и убрать его с коня".

Фото: Nick Tymchenko , КГГА