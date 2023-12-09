В Киеве демонтируют памятник Щорсу: фото

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Анна Григораш
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В субботу, 9 декабря, коммунальные службы в Киеве приступили к демонтажу памятника Николаю Щорсу на бульваре Шевченко.

С монумента советскому деятелю перед этим был снят охранный статус, сообщили в КГГА.

В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Ранее мы писали, что столичные власти рассматривают несколько вариантов демонтажа памятника Щорсу, а убрать монумент "будет не так просто, как может казаться". Например, рассматривали вариант "разрезать саму статую Щорса и убрать его с коня".

Фото: Nick Tymchenko , КГГА

А вы согласны с декоммунизацией памятника Щорса?
Опубликовано: 09 декабря 2023
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