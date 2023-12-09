В Киеве изменят дорожное движение из-за закрытия части «синей» ветки метро

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Наталия Габрух
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В связи с закрытием части «синей» ветки столичного метро будут введены изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«В связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт. Соответственно его станет больше, так что дорожное движение может значительно усложниться. Поэтому внес предложение, поддержанное во время заседания Комиссии: внедряем изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы», — написал Игорь Клименко.

Будет увеличена пропускная способность общественного транспорта, отрегулирован хронометраж переключения сигналов светофора, будут перенесены для удобства остановки общественного транспорта, изменены некоторые дорожные знаки. Также будут работать усиленные патрули.

Ранее мы писали, что в Киеве на полгода закроют 6 станций метро.

Фото: из открытых источников.

Как считаете, это позволит удобнее передвигаться по городу?
Опубликовано: 09 декабря 2023
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