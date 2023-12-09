Вручение повесток в спортзалах: ТЦК Закарпатья сделал заявление о законности таких действий

На этой неделе в соцсетях стали появляться видео, как сотрудники территориальных центров комплектования посещают спортивные комплексы Ужгорода, выписывая повестки клиентам и тренерам. Об этом сообщал местный портал Mukachevo.net.

Согласно данным, военные посетили несколько спорткомплексов и выдали повестки тренерам и посетителям.

Впоследствии Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) прокомментировал выдачу повесток в военкомат мужчинам в тренажерных залах.

«Работники Закарпатского ОТЦК и СП законным способом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки. По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, не привилегированы по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага», — говорится в сообщении

Представители ОТЦК и СП в своей работе руководствуются Законами Украины «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и другим смежным законодательством.

В ОТЦК и СП заявили, что вручение повестки не означает, что призывник будет сразу же отправлен на войну.

Сначала происходит уточнение данных призывников, после чего они проходят медицинский осмотр. Только после этого принимается решение о выдаче мобилизационного распоряжения, если призывник оказался пригодным к несению военной службы.

Согласно сообщениям в социальных сетях, представители ТЦК и СП были замечены в тренажерных залах Киева, Днепра и Ужгорода.

Раньше мы писали, могут ли выдавать повестки на пляжах и блокпостах .

Фото: из открытых источников.