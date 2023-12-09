В Ирпене планируют построить реабилитационный центр для военных

169
Наталия Габрух
share share

В Ирпене планируется создать реабилитационный центр для военных. Об этом мэр города Александр Маркушин сказал во время онлайн-встречи с португальским городом-побратимом Кашкайшем. Об этом сообщает издание Irpin Travel.

«Я представил будущий проект. Это будет центр психологической реабилитации для наших военных. Это будет консультационный центр. У нас в центре города уже есть участок для этого центра. И, конечно, сейчас делаем проект, проходим экспертизу и будем, конечно, строить», — сообщил Александр Маркушин.

Ранее мы писали, что во Львовской области реконструируют реабилитационный центр для военных.

Фото: из открытых источников.

Вам нравится идея создания реабилитационного центра для военных?
Опубликовано: 09 декабря 2023
share share
Демонтаж памятника Николаю Щорсу в Киеве завершился Демонтаж памятника Николаю Щорсу в Киеве завершился Вручение повесток в спортзалах: представители ТЦК появились в киевском Sport Life в IQ Business Center Вручение повесток в спортзалах: представители ТЦК появились в киевском Sport Life в IQ Business Center В Бучанской общине создадут ландшафтный заказник «Река-Герой Ирпень» В Бучанской общине создадут ландшафтный заказник «Река-Герой Ирпень» В Киеве изменят дорожное движение из-за закрытия части «синей» ветки метро В Киеве изменят дорожное движение из-за закрытия части «синей» ветки метро В Киеве демонтируют памятник Щорсу: фото В Киеве демонтируют памятник Щорсу: фото "Киев", "Экран", "Кинопанорама": Истории киевских кинотеатров, которых больше нет "Киев", "Экран", "Кинопанорама": Истории киевских кинотеатров, которых больше нет 8 домиков в Карпатах с прекрасным видом на горы 8 домиков в Карпатах с прекрасным видом на горы Почему затопило "синюю ветку" киевского метро: основные версии Почему затопило "синюю ветку" киевского метро: основные версии
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.