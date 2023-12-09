В Ирпене планируют построить реабилитационный центр для военных

В Ирпене планируется создать реабилитационный центр для военных. Об этом мэр города Александр Маркушин сказал во время онлайн-встречи с португальским городом-побратимом Кашкайшем. Об этом сообщает издание Irpin Travel.

«Я представил будущий проект. Это будет центр психологической реабилитации для наших военных. Это будет консультационный центр. У нас в центре города уже есть участок для этого центра. И, конечно, сейчас делаем проект, проходим экспертизу и будем, конечно, строить», — сообщил Александр Маркушин.

Ранее мы писали, что во Львовской области реконструируют реабилитационный центр для военных.

Фото: из открытых источников.