Демонтаж памятника Николаю Щорсу в Киеве завершился

В Киеве был демонтирован памятник Николаю Щорсу. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Специалисты КП «Киевблагоустройство» работали над демонтажем 7-тонной конструкции в течение 6 часов.

Это технически сложные работы, к которым привлекли разную тяжелую технику. Для демонтажа пришлось частично перекрыть движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко.

Теперь монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Сейчас в столице убрали уже более 60 памятников, связанных с историей и культурой россии и ссср. Сейчас в городе работают над демонтажем объектов, с которых правительство сняло охранный статус.

Раньше мы писали, что в Киеве демонтировали памятник Пушкину .

Фото: КГГА.