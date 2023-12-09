Демонтаж памятника Николаю Щорсу в Киеве завершился

22
Наталия Габрух
share share

В Киеве был демонтирован памятник Николаю Щорсу. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Специалисты КП «Киевблагоустройство» работали над демонтажем 7-тонной конструкции в течение 6 часов.

Это технически сложные работы, к которым привлекли разную тяжелую технику. Для демонтажа пришлось частично перекрыть движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко.

Теперь монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Сейчас в столице убрали уже более 60 памятников, связанных с историей и культурой россии и ссср. Сейчас в городе работают над демонтажем объектов, с которых правительство сняло охранный статус.

Раньше мы писали, что в Киеве демонтировали памятник Пушкину .

Фото: КГГА.

Вы согласны с демонтажем памятника Николаю Щорсу?
Опубликовано: 09 декабря 2023
share share
В Ирпене планируют построить реабилитационный центр для военных В Ирпене планируют построить реабилитационный центр для военных Вручение повесток в спортзалах: представители ТЦК появились в киевском Sport Life в IQ Business Center Вручение повесток в спортзалах: представители ТЦК появились в киевском Sport Life в IQ Business Center В Бучанской общине создадут ландшафтный заказник «Река-Герой Ирпень» В Бучанской общине создадут ландшафтный заказник «Река-Герой Ирпень» В Киеве изменят дорожное движение из-за закрытия части «синей» ветки метро В Киеве изменят дорожное движение из-за закрытия части «синей» ветки метро В Киеве демонтируют памятник Щорсу: фото В Киеве демонтируют памятник Щорсу: фото "Киев", "Экран", "Кинопанорама": Истории киевских кинотеатров, которых больше нет "Киев", "Экран", "Кинопанорама": Истории киевских кинотеатров, которых больше нет 8 домиков в Карпатах с прекрасным видом на горы 8 домиков в Карпатах с прекрасным видом на горы Почему затопило "синюю ветку" киевского метро: основные версии Почему затопило "синюю ветку" киевского метро: основные версии
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.