Между станциями метро «Демеевская» и «Теремки» могут запустить челночное движение поездов

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Наталия Габрух
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В Киеве рассматривают возможность запуска челночного движения неповрежденным тоннелем между станциями метро «Демеевская» и «Теремки».

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

По его словам, интервал движения между поездами будет составлять до получаса. Тестирование челночного движения начнется сегодня, 10 декабря, и пока без перевозки пассажиров.

При челночном движении один и тот же поезд движется в обе стороны по одной и той же колее, без оборота в конечных пунктах.

По словам Кандибора, эпицентр проблемы расположен на участке протяженностью 14 метров между станциями «Демеевская» и «Лыбидская». Уже с конца ноября здесь фиксировали появление трещин и просадки почвы.

В последние несколько дней ситуация резко ухудшилась: трещины расширились, и через них начала просачиваться вода. Чтобы не случился обвал, решили закрыть шесть последних станций синей ветки метро.

Уже начали укреплять тоннель изнутри, установили маяки, чтобы трещины не увеличивались. Из-за закрытия участка метро удалось стабилизировать движение воды, подтоплений нет, все шесть станций сухие.

Раньше мы писали, почему затопило "синюю ветку" киевского метро: основные версии.

Фото: Depositphotos.

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Опубликовано: 10 декабря 2023
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