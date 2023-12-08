Почему затопило "синюю ветку" киевского метро: основные версии

В пятницу, 8 декабря, произошла одна из самых крупных аварий в киевском метрополитене – в тоннеле "синей ветки" обнаружили трещины, через которые начала просачиваться вода.

Рассказываем об основных версиях чрезвычайного происшествия, которые сейчас рассматривают власти и эксперты.

Что произошло

Утром стало известно , что тоннель "синей ветки" метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" начало подтапливать. В туннеле обнаружили трещины, через которые протекала вода. Когда ее уровень подошел к подошве рельсов, движение поездов от Лыбидской до Теремков остановили. Ожидается, что выяснение обстоятельств и ремонтные работы продлятся до 6 месяцев.

Между закрытыми станциями организовали движение автобусов , которые должны дублировать маршрут метро. Руководители метрополитена озвучили первые версии произошедшего, а прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия.

Основные версии аварии

По предварительным данным, аварийная ситуация возникла в связи с разгерметизацией тоннеля, отметили в прокуратуре.

Во время брифинга в пятницу директор метрополитена и депутат Киевсовета Виктор Брагинский назвал три возможных причины произошедшего:

были нарушены условия строительства тоннеля на этом участке метро – не была сделана изоляция

активность реки Лыбидь, протекающей рядом

сложные грунты и плавуны

Через 2-3 месяца специалисты обещают завершить все исследования и сделать предварительные выводы.

"Будет проведено геологическое и геодезическое исследование. После этого будет полностью извлечена почва (на глубину 20 метров) до самого туннеля и проверено соответствие проекта строительства (гидроизоляция, химическое закрепление) в местах протечки. Результаты будут через 2-3 месяца”, – сказал Брагинский.

В то же время эксперты сообщества "Пассажиры Киева" отмечают , что к аварии привели проблемы, возникшие еще во время строительства тоннеля.

“Протечка произошла рядом с пикетом 73 в тоннеле, ведущем в сторону центра. Это примерно на повороте с бульвара Михновского на проспект Лобановско под МАФами ДнепроМ и Розетка. Именно этот тоннель строился немеханизированным щитом (т.е. вручную). Специалисты еще во время строительства жаловались на качество выполнения работ. В частности, там была нарушена геометрия и недоработано химическое закрепление тоннелей. Об этих проблемах знали еще с начала эксплуатации, но сильно не афишировали”, – пишут специалисты сообщества.

Также они напомнили, что во время строительства этого участка был утоплен туннелепроходческий комплекс Wirth "Надежда", который рыл туннель в сторону Теремков. Во время работ 25 ноября 2008 года произошел прорыв плавуна, тогда погибли два метростроителя. На месте трагедии в тоннеле до сих пор прикреплен венок.

В контексте аварии в соцсетях также активно обсуждают строительство ТРЦ Ocean Mall , которое ведется на Лыбидской площади, вплотную к зданю "Тарелки".

Фото: Олег Тоцкий, КГГА