В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа

В Украине в ближайшее время могут ввести штрафы за нарушение комендантского часа. Депутаты поддержали в первом чтении соответствующий законопроект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Речь идет о законопроекте №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа. Он предусматривает штрафы как гражданам, так и бизнесу.

Согласно законопроекту, штрафы для граждан за нарушение комендантского часа составят от 8500 до 17 тысяч гривен. Для бизнеса штрафы будут составлять от 51 до 102 тысяч гривен. Если нарушения зафиксируют повторно, в течение года сумма увеличится вдвое.

Ранее мы писали, что комендантский час в Киеве за год нарушили более 40 тысяч человек.