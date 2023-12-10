В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа

277
Наталия Габрух
share share

В Украине в ближайшее время могут ввести штрафы за нарушение комендантского часа. Депутаты поддержали в первом чтении соответствующий законопроект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Речь идет о законопроекте №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа. Он предусматривает штрафы как гражданам, так и бизнесу.

Согласно законопроекту, штрафы для граждан за нарушение комендантского часа составят от 8500 до 17 тысяч гривен. Для бизнеса штрафы будут составлять от 51 до 102 тысяч гривен. Если нарушения зафиксируют повторно, в течение года сумма увеличится вдвое.

Ранее мы писали, что комендантский час в Киеве за год нарушили более 40 тысяч человек.

Фото: CHUTTERSNAP/Unsplash .

Вы соглашаетесь, что следует ввести штрафы за нарушение комендантского часа?
Опубликовано: 10 декабря 2023
share share
За год в Киеве демонтировали более 25 тысяч вывесок и рекламных конструкций: фото За год в Киеве демонтировали более 25 тысяч вывесок и рекламных конструкций: фото Компания Airbnb предлагает бесплатно пожить в домике Санта Клауса Компания Airbnb предлагает бесплатно пожить в домике Санта Клауса «Укрзалізниця» анонсировала зимнее путешествие по самой длинной в Европе узкоколейке «Укрзалізниця» анонсировала зимнее путешествие по самой длинной в Европе узкоколейке Смотрите список лучших фильмов 2023 года по версии Европейской киноакадемии Смотрите список лучших фильмов 2023 года по версии Европейской киноакадемии 7 рецептов рождественского печенья 7 рецептов рождественского печенья Между станциями метро «Демеевская» и «Теремки» могут запустить челночное движение поездов Между станциями метро «Демеевская» и «Теремки» могут запустить челночное движение поездов Самое интересное за неделю: Истории семей, которые заселились в новый ЖК для переселенцев и 8 катков Киева Самое интересное за неделю: Истории семей, которые заселились в новый ЖК для переселенцев и 8 катков Киева Демонтаж памятника Николаю Щорсу в Киеве завершился Демонтаж памятника Николаю Щорсу в Киеве завершился
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.