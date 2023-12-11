В Киеве хотят закупить новые кабины фуникулера и произвести ремонт станции

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Наталия Габрух
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В проекте Городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2024-2025 годы закладывают приобретение двух новых кабин фуникулера.

На покупку планируют потратить не менее 486 млн грн за 2 года. Из бюджета Киева – 178 млн грн, а остаток из других источников финансирования.

А на реставрацию станций планируют потратить почти 356 млн грн за 2 года из бюджета Киева.

Эти пункты в Городской целевой программе развития транспорта еще должны утвердить депутаты Киевсовета.

Ранее мы писали, что на Южном мосту проведут противоаварийные работы.

Фото: из открытых источников.

Вы согласны с тем, что нужно закупить новые кабины фуникулера и провести ремонт станции?
Опубликовано: 11 декабря 2023
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