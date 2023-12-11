В Киеве хотят закупить новые кабины фуникулера и произвести ремонт станции

В проекте Городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2024-2025 годы закладывают приобретение двух новых кабин фуникулера.

На покупку планируют потратить не менее 486 млн грн за 2 года. Из бюджета Киева – 178 млн грн, а остаток из других источников финансирования.

А на реставрацию станций планируют потратить почти 356 млн грн за 2 года из бюджета Киева.

Эти пункты в Городской целевой программе развития транспорта еще должны утвердить депутаты Киевсовета.

Ранее мы писали, что на Южном мосту проведут противоаварийные работы .

Фото: из открытых источников.