В Киеве проложат новый веломаршрут из спального района в центр столицы

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Наталия Габрух
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В последующие 2 года планируется построить веломаршрут «Соломенка-Центр Киева», чтобы велосипедистам было комфортнее путешествовать по городу. Об этом сообщает издание Big Kyiv.

По словам авторов проекта Городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2024-2025 годы, создание нового маршрута позволит многим киевлянам пересесть на велосипеды и добираться на работу на двухколесном.

«Необходимо создать безбарьерную, безопасную и связную велосеть для ежедневных трудовых поездок и активного отдыха жителей и гостей столицы. На сегодняшний день основной акцент сосредоточен на совершенствовании существующей велосипедной инфраструктуры и объединении разорванных участков в единую целостную систему», – комментируют авторы идеи.

За работы будет отвечать «Киевавтодор». Примерная стоимость прокладки дорожек – 35,8 млн грн. Основную часть расходов планируют на 2025 год.

Ранее мы писали, что Бровары и Киев хотят объединить веломаршрутом.

Фото: Dovile Ramoskaite/Unsplash.

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Опубликовано: 11 декабря 2023
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