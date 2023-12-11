Закрытие станций «синей» ветви повлекло за собой большие очереди на метро «Лыбидская»: фото

В Киеве возле станции метро «Лыбидская» утром 11 декабря, в первый понедельник после закрытия части синей ветки метро, ​​образовались большие очереди.

В Telegram-канале «Пассажиры Киева» около 09:30 появилось фото, на котором видно, что на входе в станцию метро «Лыбидская» образовалась значительная очередь. Отмечается, что из-за тесноты и ограниченного количества турникетов пассажиры вынуждены тратить от 10 до 15 минут, чтобы попасть на станцию.

Очереди начинаются в подземном переходе за пределами вестибюля станции. Телеканал «Киев» показал видео очереди на станции, когда к ней прибывает автобус или троллейбус.

Ранее мы писали, что в Киеве на полгода закроют 6 станций метро. Тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" закрыли в обед 8 декабря. В настоящее время движение поездами "синей ветви" происходит между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".

Фото: «Пассажиры Киева».