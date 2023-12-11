На Львовской площади открыли «Міську кав’ярню»: с кофе на безлактозном молоке

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Наталия Габрух
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На улице Бульварно-Кудрявской, возле Львовской площади, начала работу «Міська кав’ярня» от «Міської їдальні». Об этом пишет The Village Украина.

Раньше на этом же месте работало окошко со стритфудом «Варцаб» .

В кафе готовят кофе на вынос только на безлактозном молоке. Также можно попробовать чаи из термоса – пуэр, зеленый и ройбуш, авторские чаи, масала, матча и какао.

Напитки доступны для заказа в трех размерах: S, M и L. Также с напитками можно заходить в помещение «Міської їдальні».

Цены: фильтр-кофе — от 50 до 70 грн, черный кофе — 45 грн, какао — 65/75 грн, матча — от 80 до 100 грн, масала — 100/115 грн, чай из термоса — 45/55 грн, крафтовый чай — 50/60 грн

Адрес: Львовская площадь, 14

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00

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Хотели бы посетить «Міську кав’ярню»?
Опубликовано: 11 декабря 2023
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