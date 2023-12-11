Общество Красного Креста построило модульный городок для переселенцев в Чернигове

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Наталия Габрух
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Модульный городок для 112 семей ВПЛ открыли в Чернигове. Об этом сообщает Общество Красного Креста Украины.

На территории города размещено семь двухэтажных домов на 112 квартир (84 – однокомнатные (28,7 м²) и 28 – 2-комнатных (38,6 м²)). Каждая квартира имеет свой санузел и кухню, а также необходимую меблировку. Поселок функционирует и обогревается с помощью электроэнергии. На случай аварийных отключений представители Красного Креста снабдили его двумя генераторами, мощностью 100 кВт.

Для строительства модульного городка Украинский Красный Крест привлек почти 157 млн. гривен.

В настоящее время 81 семья получила ордера. Это переселенцы из пограничных сел Черниговщины, которые регулярно обстреливаются и с Востока Украины.

Ранее мы писали, что под Киевом открыли второй городок для переселенцев от американского благотворителя.

Фото: Черниговский городской совет.

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Опубликовано: 11 декабря 2023
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