Под Киевом открыли второй городок для переселенцев от американского благотворителя

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Валерия Гуржий
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В "Городке Хансена" открыли вторую очередь жилья для переселенцев. Новые дома уже получили 80 семей внутренне перемещенных семей

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

В общей сложности до конца декабря в городке поселятся 147 семей, а это почти 600 взрослых и детей.

Новые дома оснащены мебелью, современной техникой, текстилем и посудой. В планах также на территории города построить школу на 600 учеников, садик и библиотеку. Жилье предоставляется в безвозмездное использование на срок до 5 лет.

Строительство «Городка Хансена» началось в июне 2023 года. В октябре сюда въехали первые 80 семей.

Ранее мы писали, что американец Делла Лой Хансен выкупил жилой комплекс в Софиевской Борщаговке для переселенцев.

Фото: Руслан Кравченко

Радуетесь за семьи переселенцев?
Опубликовано: 07 декабря 2023
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