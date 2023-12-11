Киевляне увидели воду между путями на "Олимпийской": в метро отрицают возможность подтопления

На путях станции метро "Олимпийская" можно увидеть воду. Кое-где ручейки воды стекают со стен.

Об этом сообщает "Общественное".

При этом в пресс-службе "Киевского метрополитена" уверяют горожан, что паниковать не стоит. Ситуация контролируется. Все в пределах нормы.

"На станции "Олимпийская" отсутствуют течения, тем более со стен. Мы проверили эту информацию, она не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Киеве на полгода закроют 6 станций метро. Тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" закрыли в обед 8 декабря. В настоящее время движение поездами "синей ветви" происходит между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".

Фото: Общественное