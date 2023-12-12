С 12 декабря изменят движение автобусы №2м и троллейбусы №12:схемы движения

С 12 декабря в Киеве изменяют два маршрута общественного транспорта между станциями метро «Лыбидская» и «Демеевская». Это автобус №2-М и троллейбус №12. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Отныне автобусы маршрута № 2-М, курсирующие от станции метро «Теремки» до «Лыбидской», больше не будут заезжать на проспект Науки и улицу Саперно-Слободскую.

Остановка автобусов будет производиться на остановке пассажирского транспорта «Демеевский переулок» на проспекте Голосеевском.

В то же время, троллейбусы маршрута № 12, которые курсируют от Центрального железнодорожного вокзала до станции метро «Васильковская», не будут заезжать на проспект Валерия Лобановского.

Ранее мы писали, что вместо метро между Теремками и Лыбидской запустили автобус : схемы движения.

Фото: УНИАН.