Сбой в работе «Киевстара»: возникли проблемы с оплатой проезда и платежными терминалами

Массовый сбой в работе ведущего мобильного оператора «Киевстар» вызван хакерской атакой на ядро сети. Об этом сообщает издание dev.ua со ссылкой на источники компании.

Минцифры в комментарии hromadske также сообщили , что из-за этого сбоя украинцы не могут перейти на других операторов через внутренний роуминг.

«Нацроуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что это временная проблема, над которой активно работают все специалисты компании «Киевстар», чтобы снова вернуть связь своим абонентам.

В то же время министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил , что «Киевстар» возобновит работу не раньше, чем через 4-5 часов.

Также известно, что во Львове и Ивано-Франковске до сих пор горят уличные фонари из-за технической неисправности оператора мобильной связи «Киевстар». Об этом сообщает городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и Львовсвет .

Выключение происходит дистанционно через GSM модемы, а в них установлены карты сети «Киевстар».

Сбой в сети «Киевстара» также частично повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов «ПриватБанка».

«Для общего понимания, некоторая часть всех банков, банкоматов и POS-терминалов работает на мобильных картах. То есть в POS-терминале стоит мобильная карта. Для тех терминалов, которые работают на мобильных карточках "Киевстара", конечно, эта проблема влияет на их работу», — отметил спикер «ПриватБанка» Олег Серга в комментарии hromadske.

Также из-за сбоя в работе «Киевстара» не работают:

некоторые охранные системы;

наблюдаются проблемы с оплатой проезда и работой «горячих линий»;

в Киеве многие магазины и заведения не могут принять оплату по безналу из-за проблем с терминалами.

Ранее мы писали, что в работе Киевстара произошел масштабный сбой : в компании говорят, что проблему уже решают.

Фото: из открытых источников.