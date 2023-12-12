Сбой в работе «Киевстара»: возникли проблемы с оплатой проезда и платежными терминалами

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Наталия Габрух
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Массовый сбой в работе ведущего мобильного оператора «Киевстар» вызван хакерской атакой на ядро сети. Об этом сообщает издание dev.ua со ссылкой на источники компании.

Минцифры в комментарии hromadske также сообщили , что из-за этого сбоя украинцы не могут перейти на других операторов через внутренний роуминг.

«Нацроуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что это временная проблема, над которой активно работают все специалисты компании «Киевстар», чтобы снова вернуть связь своим абонентам.

В то же время министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что «Киевстар» возобновит работу не раньше, чем через 4-5 часов.

Также известно, что во Львове и Ивано-Франковске до сих пор горят уличные фонари из-за технической неисправности оператора мобильной связи «Киевстар». Об этом сообщает городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и Львовсвет .

Выключение происходит дистанционно через GSM модемы, а в них установлены карты сети «Киевстар».

Сбой в сети «Киевстара» также частично повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов «ПриватБанка».

«Для общего понимания, некоторая часть всех банков, банкоматов и POS-терминалов работает на мобильных картах. То есть в POS-терминале стоит мобильная карта. Для тех терминалов, которые работают на мобильных карточках "Киевстара", конечно, эта проблема влияет на их работу», — отметил спикер «ПриватБанка» Олег Серга в комментарии hromadske.

Также из-за сбоя в работе «Киевстара» не работают:

  • некоторые охранные системы;
  • наблюдаются проблемы с оплатой проезда и работой «горячих линий»;
  • в Киеве многие магазины и заведения не могут принять оплату по безналу из-за проблем с терминалами.

Ранее мы писали, что в работе Киевстара произошел масштабный сбой: в компании говорят, что проблему уже решают.

Фото: из открытых источников.

А на вас повлияли перебои в работе «Киевстара»?
Опубликовано: 12 декабря 2023
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