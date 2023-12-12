В Киеве открыли третий коворкинг Creative States на «Арсенале»

Украинская компания Creative States открыла третий коворкинг на территории завода «Арсенал». Об этом пишет The Village Украина.

Коворкинг сделали в стиле шотландского города Эдинбург, а в дизайне попытались воспроизвести «современный Хогвартс».

«Мы вдохновлялись атмосферой замка из книг Джоан Роулинг, поэтому у наших митинг-рум есть соответствующие названия – от “Нумерологии” и “Трансгрессии” до “Зельеварения” и “Защиты от темных искусств”», – комментируют в Creative States.

Creative State of Arsenal 3 имеет три этажа, площадь более 3 тысяч м² и рассчитан на 475 человек. Это продолжение флагманского проекта на «Арсенале» и уже шестая локация сети в Украине.

Коворкинг предлагает различные варианты рабочих пространств: 12 митинг-румов, 14 «скайп-румов» и пять «микро-скайпов», ивент-холл на 50 человек, а также Hot Desk зона на 40 мест. Дополнительно можно снять один из 19 частных офисов или полностью кастомизированное пространство.

В «семейном» коворкинге есть санузлы для взрослых, детей и людей с ограниченными возможностями, кухня с шефом, комната отдыха со спальными капсулами и кинотеатр.

Первый этаж здания адаптирован для использования в качестве бомбоубежища во время воздушных тревог. Стены имеют толщину 1,5 метра, а вдоль окон на нижнем уровне установлены бетонные блоки.

В случае отключения электроэнергии коворкинг оснащен двумя генераторами. Также подвели пассивную оптику интернета на случай, если городские энергетические системы перестанут работать из-за блекаутов.

Третья локация Creative States на «Арсенале» была создана в сотрудничестве со строительной фирмой A Development. Украинское бюро Nav.Kolo.Nas отвечало за разработку дизайна и архитектуры.

Ранее мы писали, что в Киеве запустили CS Kitchen для резидентов коворкингов Creative States.

Фото: The Village Украина.