Еще на пяти станциях метро "синей ветви" проседают тоннели: какое состояние жизненно важных систем Киева

На пяти станциях метро "синей ветки" и на двух станциях "красной ветки" есть проблемные участки.

Об этом во время пресс-конференции на тему “Состояние Киевского метрополитена. Как избежать транспортного коллапса в столице" сообщил депутат Киевского городского совета, глава депутатской фракции «Слуга народа» Андрей Витренко, пишет "Укринформ".

В частности, он отметил, что это перегон между станциями "Героев Днепра", "Минской" и "Оболонь", где проседают тоннели в результате строительства ТРЦ DREAM. Также участок - между ст.м. "Почайная" и "Контрактовая площадь". туннели, нарушен габарит из-за некачественной конструкции туннелей.

На красной ветке, по его словам, проблемным участком является переезд между станциями "Днепр" и "Гидропарк".

Также депутат Киевского городского совета Ксения Семенова отметила необходимость уделять внимание эксплуатации имеющихся сетей и обратила внимание на неудовлетворительное состояние почти всех инженерных сооружений в столице.

В Киеве не уделяется внимание эксплуатации сетей. Это касается не только метрополитена. В таком состоянии у нас почти все инженерные сооружения в Киеве. Речь о мостах, системе водоотвода”, - сказала Семенова.

По ее мнению, под угрозой "все жизненно важные системы в Киеве".

Депутат также обратила внимание на проблемы с функционированием наземного общественного транспорта столицы.

"Отменяют маршруты общественного транспорта в пользу частных перевозчиков. Также не перестраивается трамвайная сеть, велоинфраструктура. Единственным надежным общественным транспортом был метрополитен", - добавила она.

Ранее мы писали, что в Киеве на полгода закроют 6 станций метро . Тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" закрыли в обед 8 декабря. В настоящее время движение поездами "синей ветви" происходит между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".

Фото: Киевский метрополитен