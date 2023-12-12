В некоторых городах Киевщины не работает система оповещения: о тревоге будут информировать громкоговорителями

118
Наталия Габрух
share share

В результате сбоя в сети «Киевстар» возникли неполадки в системах оповещения в нескольких населенных пунктах Киевской области.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Пока сигнал «Воздушная тревога» не работает в таких населенных пунктах:

  • Буча;
  • Ирпень;
  • Вишневое;
  • Березань;
  • Сквира;
  • Ржищев;
  • Тараща;
  • Володарка;
  • Гірська територіальна громада (Бориспольский район).

Также есть точечные отключения системы оповещения в Борисполе и в 75 населенных пунктах.

В тех населенных пунктах, где есть проблемы с работой системы, будут работать экипажи патрульной полиции и ГСЧС. О воздушной тревоге они будут извещать через громкоговорители.

Также жителям Киевщины напомнили, что к интернету можно присоединиться в «пунктах несокрушимости», оборудованных точками Wi-Fi.

Ранее мы писали, что в работе Киевстара произошел масштабный сбой : в компании говорят, что проблему уже решают.

Фото: из открытых источников.

А у вас работает мобильная связь от «Киевстар»?
Опубликовано: 12 декабря 2023
share share
Сочный пейринг: сочетаем копченую моцареллу с соками Сочный пейринг: сочетаем копченую моцареллу с соками Волонтерский, женский, IТ: 6 полезных нетворкингов Киева Волонтерский, женский, IТ: 6 полезных нетворкингов Киева Еще на пяти станциях метро "синей ветви" проседают тоннели: какое состояние жизненно важных систем Киева Еще на пяти станциях метро "синей ветви" проседают тоннели: какое состояние жизненно важных систем Киева ИТ-инфраструктура "Киевстара" частично разрушена: все, что известно об атаке на оператора ИТ-инфраструктура "Киевстара" частично разрушена: все, что известно об атаке на оператора «Сільпо» превратило витрины и фасады супермаркетов в Днепре и Одессе в рождественские артобъекты «Сільпо» превратило витрины и фасады супермаркетов в Днепре и Одессе в рождественские артобъекты В Киеве открыли третий коворкинг Creative States на «Арсенале» В Киеве открыли третий коворкинг Creative States на «Арсенале» Сбой в работе «Киевстара»: возникли проблемы с оплатой проезда и платежными терминалами Сбой в работе «Киевстара»: возникли проблемы с оплатой проезда и платежными терминалами В работе "Киевстара" произошел масштабный сбой: в компании говорят, что проблему уже решают В работе "Киевстара" произошел масштабный сбой: в компании говорят, что проблему уже решают
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.