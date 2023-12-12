В некоторых городах Киевщины не работает система оповещения: о тревоге будут информировать громкоговорителями

В результате сбоя в сети «Киевстар» возникли неполадки в системах оповещения в нескольких населенных пунктах Киевской области.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Пока сигнал «Воздушная тревога» не работает в таких населенных пунктах:

Буча;

Ирпень;

Вишневое;

Березань;

Сквира;

Ржищев;

Тараща;

Володарка;

Гірська територіальна громада (Бориспольский район).

Также есть точечные отключения системы оповещения в Борисполе и в 75 населенных пунктах.

В тех населенных пунктах, где есть проблемы с работой системы, будут работать экипажи патрульной полиции и ГСЧС. О воздушной тревоге они будут извещать через громкоговорители.

Также жителям Киевщины напомнили, что к интернету можно присоединиться в «пунктах несокрушимости», оборудованных точками Wi-Fi.

Ранее мы писали, что в работе Киевстара произошел масштабный сбой : в компании говорят, что проблему уже решают.

Фото: из открытых источников.