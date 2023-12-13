В Протасовом яру начался зимний сезон катания на лыжах и сноубордах

В киевском горнолыжном спортивном комплексе «Протасов Яр» начался сезон катания на лыжах и сноубордах. Об этом сообщают в соцсетях комплекса.

Здесь обновили снаряжение, добавили сноублейды и фристайловые лыжи. В прокате сноуборды от 80 см до 167 см, лыжи от 70 см до 170 см, ботинки от 15 см до 34 см, шлемы, горнолыжные маски и варежки.

Организаторы ожидают, что в выходные покататься на лыжах и сноубордах будет приходить от 2 до 3 тыс. киевлян.

Чтобы взять снаряжение в прокат, необходимо показать паспорт гражданина Украины (Дія подходит), подписать договор аренды, оставить залог и оплатить прокат.

Абонемент на два часа катания в будние дни стоит 350 гривен, а в выходные и в праздничные дни – 450. Выход на снег (4 часа) стоит 150 гривен.

Один подъем в будни стоит 35 гривен, а в выходные и праздничные дни – 45. Для прохода на снег нужно иметь приобретенный SkiPass стоимостью 20 гривен.

Покататься можно с 10:00 до 21:00, а приобрести билеты в кассе – с 10:00 до 20:30.

Работу комплекса в случае отключения электроэнергии будут обеспечивать генераторами. Ночных катаний через комендантский час не будет.

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Фото: «Протасов Яр».