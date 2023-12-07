Каток, парк иллюминаций, Резиденция Санты: Гид "Зимней Страной" на ВДНГ

С 9 декабря на ВДНГ начинается праздничный сезон. В этом году посетителей ждет около 20 тематических локаций, среди которых и новые резиденты. Подробно о праздничных локациях рассказали в ВДНГ.

Каток на Центральной площади ВДНГ

Одна из самых популярных зимних локаций ВДНГ под открытым небом. Более 2500 кв. м льда, комфортные раздевалки, ледовая дорожка вокруг фонтана и комфортные зрительские трибуны. В этом году в центре катка установили неоновую елку, а сверху локацию подсветили сотнями ярких огней, благодаря чему она стала еще более романтичной. Коньки можно арендовать на месте (прокат входит в стоимость посещения) или же приходить со своими.

Цена: от 350 грн.; скидки льготным категориям, ВСУ, УБД по предъявленному удостоверению; скидки с картами Visa и Сбербанк.

Имерсивная выставка-сказка ледяных скульптур «Снежная королева»

Эта локация расположена у павильона №1. Это уникальное ледовое королевство, созданное на основе малейших деталей. Экспозиция состоит из 15 ледяных скульптур, на изготовление которых ушло более 100 тонн льда. Здесь можно увидеть величественный замок Снежной королевы со стенами 25 метров длиной и 3,5 м высотой, прогуляться по цветущему ледовому саду, над созданием которого работали 6 скульпторов, и принять участие в настоящей зимней сказке.

Цена: от 250 грн.

Illuminarium

Иллюминированный парк металлических инсталляций с LED подсветкой расположен в саду возле Оранжереи. Сказочные животные, мифические персонажи, волшебные деревья и увлекательные абстракции до 7 метров высотой. Изюминка пространства – иллюминированное пшеничное поле площадью 100 кв. м. Для самых маленьких предусмотрены праздничные квесты и игры в выходные.

Цена: от 150 грн; безвозмездный вход лицам с инвалидностью, детям до 7 лет, ВСУ, УБД по предъявленному удостоверению.

Рождественская фабрика Мечты

Сказочная мануфактура эльфов восстановила свою в павильоне № 2. Здесь можно не только исследовать волшебное производство елочных украшений, но и научиться осуществлять самые заветные мечты, вспомнить, почему в любом возрасте стоит верить в чудеса. В конце экскурсии каждый гость будет иметь собственный магический шарик для новогодней елки.

Цена : от 350 грн; скидки льготным категориям, ВСУ, УБД по предъявленному удостоверению.

Диномир

Настоящий доисторический мир, населяющий более 20 подвижных и очень реалистичных динозавров, расположен в павильоне №1. Они могут огрызнуться, если подойти слишком близко, но и прокатиться на себе позволят. Рядом с экспозицией работает кинотеатр с фильмами о доисторической эре, а также зона батута для самых маленьких

Цена : от 200 грн; безвозмездно: дети-сироты, люди с инвалидностью; скидки ВСУ и УБД по предъявленному удостоверению.

Резиденция Санты

Кто из нас хотя бы раз не мечтал поделиться сокровенным желанием с Сантой лично? На ВДНГ, а именно в павильоне №9, такая возможность есть. Маленьких гостей ждет встреча с эльфами, котожабиком Квусем и конечно главным героем праздников — Сантой! А еще — настоящее музыкальное чудо и возможность отправить то же письмо.

Цена : 390 грн; скидки на групповые посещения, скидки для ВСУ, УБД по предъявленному удостоверению.

Нимфа Шоу

Хореографическое представление с элементами воздушной гимнастики по мотивам кассового украинского мультфильма «Мавка. Лесная песня» в павильоне №9 на ВДНГ. Малыши узнают на сцене героев мультфильма в новых образах. Будут все: Мавка, Лукаш, Акулина, Жабокиц Квусь и лесные жители. Основа номеров — оригинальные саундтреки, которые уже полюбились зрителям, так что можно будет подпевать.

Цена : от 690 грн; скидки на групповые посещения; скидки ВСУ, УБД по предъявленному удостоверению.

Оранжерея ВДНХ и Kvitkova.Оранжерея

Оранжерея – особое место на ВДНГ. Здесь представлены растения трех климатических зон, а также уникальная коллекция растений, высаженных более 60 лет назад. И среди этой красоты посреди холодной зимы можно выпить кофе, сделать атмосферный фотосет или устроить романтическое свидание.

Рядом работает Kvitkova. Оранжерея – теплый бар, где всегда приготовят вкусные коктейли и другие душистые напитки, а также позаботятся, чтобы ваш вечер был уютным, а посещение Оранжереи – еще приятнее.

Цена: вход в Оранжерею ВДНГ от 90 грн, вход в Kvitkova. Оранжерея – свободный.

Музей науки

Первый государственный музей, где в понятной и доступной форме продемонстрированы важнейшие научные достижения человечества, их законы и взаимодействие, можно посетить в павильоне №23 на ВДНГ. Во время зимних праздников можно тренировать равновесие на симуляторе сноуборда, представить себя супергонщиком на бобслейной трассе и продемонстрировать грационные движения фигурного катания. А еще можно попробовать себя в роли комментатора и вместе с друзьями провести голосовую трансляцию событий на зимних соревнованиях и многое другое.

Цена: от 200 грн; скидки на групповые посещения; безвозмездно: дети до 3 лет, дети-сироты, УБД, люди с инвалидностью 1 и 2 групп.

Universum Hall

Культурное пространство, в котором музыка тесно переплетается с историей в павильоне №6. Здесь проходят камерные выступления, оркестровые концерты, мюзиклы и шоу. Продолжаются благотворительные кинопоказы немого кино. Возле зала постоянно работает интерактивная экспозиция электрогитар и других электромузыкальных инструментов. Есть лаунж-зона и комфортабельный бар для отдыха.

Цена: от 200 грн. Средства из концертных выступлений и кинопоказов идут на поддержку 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады.

Animal Park

Место, где всегда можно познакомиться с природой чуть поближе, расположено слева от центрального входа ВДНГ. Цель проекта – научить детей и взрослых культуре общения с животными. Здесь живут козки, альпаки, ламы, кролики и другие милые создания.

Цена: от 150 грн; скидки льготным категориям; безвозмездно: дети-сироты, УБД, люди с инвалидностью.

Планета бабочек

Летняя сказка среди зимы в павильоне № 11-а. Настоящие тропики в Зимней стране. Единственная в Украине выставка-ферма живых бабочек, где садятся прямо на ладони и позируют для ярких фотографий гостей. Здесь будет интересно не только детям, но и взрослым.

Цена: от 170 грн.

Парк экстремальных аттракционов

Особое место, где каждый может вернуться в детство у павильона №10. Здесь царит атмосфера безмятежности, сверкают разноцветные сказочные огоньки. В сочетании с веселыми аттракционами все это создает непревзойденное чувство праздника. А что может быть зимой лучше, чем почувствовать себя героем рождественского фильма, весело проводя время и имея шанс выиграть любимую игрушку, как в лучших кинематографических моментах?

Цена : от 100 грн.

Kid City

Возле павильонов №4 и 5 расположен Идеальный детский мир, где можно напрыгаться на батуте или джампе, поиграть в лабиринте, прокатиться на поезде и карусели или порулить веломобилем. Здесь дети могут делать все, что дома часто запрещают родители.

Цена : от 100 грн.

Kitchen&Garden

В яблоневом саду возле павильона №10 расположен живописный голубой домик, уже ставший одним из главных instagram-спотов ВДНГ. В зимний период здесь можно купить елки в горшках, рождественский декор, подарочные наборы, травяные чаи и специи. Можно купить кофе, чай и десерт, ну и, конечно, сделать удивительные рождественские фотографии.

Цена: вход свободный

Дом вверх дном

Возле павильона №12 расположен уникальный аттракцион, отличающийся от всех остальных – здесь вы окажетесь внутри дома, где все перевернуто вверх ногами! С первого шага ощущение, что что-то не так: мебель и предметы обихода расположены на потолке, а вам самим кажется, что стоите на голове. В доме есть все, что нужно для хорошего фото или селфи, – каждый уголок здесь максимально фотогеничен.

Цена : 100 грн

Традиционно зимой на ВДНГ работает большой праздничный фуд-корт с разнообразными барбекю-блюдами, хот-догами, бутербродами, хачапури, дерунами и другими яствами. Среди десертов можно поесть яблоки в карамели, вафли и пироги. Согреться помогут разнообразные глинтвейны, какао, чаи, фирменные наливки и грог. За изготовление вкусности отвечают: "Терраса Мяса", "Креперия", "Кюртош калач", "Мясной штаб", Bubble Waffle, "Настоящие чебуреки", "Пательня" BBQ BAR.

Также на ВДНГ в течение всего зимнего сезона будут работать:

Dot — простор свободных людей, развивающий столичную кофейную субкультуру.

BIOLOGIST — винный клуб, где можно отведать настоящее отечественное вино, а также устриц, улиток, сырое мясо и сыры от украинских фермеров.

«Цветочная Мафия» — атмосферное место на лужайке среди сосен и дубов, слева от центрального входа на ВДНХ. В меню: глинтвейн, какао, картофель фри, хот-доги, бургеры, кофе и десерты, а также коктейли.

Coffee Lover: классические и альтернативные кофейные напитки, широкий выбор завтраков, сэндвичей, салатов и десертов.

Hayloft: гриль-меню из овощей, рыбы, мяса и другие блюда украинской и европейской кухни.

БПШ: шаурма, пончики, беляшие и бургеры от Dogs & Burgers.

«Белый налив: хот-доги, пироги, устрицы, сидры и наливки.

Пиццерия-бар «Бабак»: здесь готовят самую вкусную неаполитанскую пиццу, которая выпекается в каменной печи.

Подарки

Прямо у центрального входа ВДНГ разместили домики с разными праздничными достопримечательностями. Здесь можно купить: шоколад ручной работы, натуральные конфеты, варенье из сосновых шишек, игрушки и сувениры, зимние аксессуары и все остальное, что может стать отличным подарком к зимним праздникам.

Фото: ВДНГ