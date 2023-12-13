Киев не лидирует в рейтинге: какие города в Украине имеют самые высокие цены на аренду квартир в 2023 году

В 2023 году наблюдается рост спроса на аренду жилья в Украине, как показывают результаты исследования , проведенного ЛУН. Особо отмечается август, установивший исторический рекорд по уровню заинтересованности в аренде квартир с момента начала ведения статистики компанией.

За полгода больше всего стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла в столице — на 3000 грн до 13000 грн. На 1000 грн подорожала аренда и во Львове – до 16 000 грн. В лидерах по цене аренды находятся Львов и Ужгород, где за аренду однокомнатной в среднем нужно выложить 15100 грн.

Цены снижаются с приближением к зоне боевых действий. Так, аренда однокомнатной квартиры в Запорожье обойдется в среднем 5000 грн, в Харькове – 4000 грн, в Сумах – 4500 грн, в Одессе – 7500 грн.

Согласно анализу, Киев и Львов теперь имеют одинаковые цены на аренду двухкомнатных квартир, составляя 18,000 гривен. Аналитики ЛУН указывают, что такая ситуация может быть связана с ограниченным числом доступных меньших квартир во Львове, занятых еще в 2022 году, в результате чего на рынке остались преимущественно более дорогие варианты.

Средняя цена аренды двухкомнатной квартиры в Хмельницком за полгода снизилась на 1000 грн. до 9000 грн., в Харькове — на 500 грн. до 5500 грн., в Днепре — на 300 грн. — до 16700 грн. А в Одессе выросла на 1000 грн. до 10000 грн. и на 300 грн. до 12300 грн. — в Ивано-Франковске.

Цена аренды трехкомнатной квартиры в Одессе за полгода подешевела на 2100 грн. и обойдется в 12900 грн., а во Львове выросла на 700 грн. — до 20700 грн. Средняя цена аренды квартиры с тремя комнатами в Киеве самая большая – 28200 грн (+3200 грн за полгода), во Львове – 20700 грн (+700 грн).

Авторы исследования также проанализировали, за какое время можно купить жилье в годах аренды.

«Для анализа экономической целесообразности приобретения жилья рассчитывают соотношение годовой платы за аренду к стоимости квартиры. Так, например, без учета амортизации и сопутствующих расходов в Киеве средняя стоимость квартиры эквивалентна 15 годам ее аренды. Во Львове этот показатель – 11 лет, в Одессе – 17. Харьков демонстрирует почти 20 лет аренды, что в первую очередь связано с падением цен на долгосрочную аренду в прифронтовом регионе», — говорится в исследовании.

Ранее мы писали, что Львов дороже Киева: рейтинг городов по соотношению аренды к зарплате .

Фото: из открытых источников.