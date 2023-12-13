Во Львове на месте заброшенного бомбоубежища хотят построить апарт-отель: визуализации

Во Львове на жилом массиве Сихов хотят построить 10-этажный торгово-офисно-гостиничный комплекс с двухуровневым подземным паркингом.

Проект здания от студии дизайна и архитектуры ANDRIY ASANOV рассмотрели 12 декабря на архитектурно-градостроительном совете, пишет «Твоє місто».

Комплекс будет 10-этажным и будет иметь двухуровневый подземный паркинг на 40 машиномест. Более низкий уровень парковки будут использовать как противорадиационное укрытие.

Отмечается, что коммерческие помещения займут первый этаж, со второго до четвертого этажа будут размещаться офисы, с пятого до десятого — апарт-отель с 42 номерами.

На крыше здания установят котельную с дополнительными помещениями. Четвертый этаж будет остеклен.

Ранее на этом месте находилось нежилое здание 1976 года площадью 97 м², которое служило бомбоубежищем. По состоянию на 2021 год ее техническое состояние сочли неудовлетворительным, поэтому Фонд госимущества продал сооружение за 5,2 млн грн.

Ранее мы писали, что во Львове планируют построить первый подземный двухуровневый паркинг.

Визуализации: ANDRIY ASANOV