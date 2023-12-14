На ВДНГ открыли выставку ледовых скульптур: фото

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Ирина Маймур
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На ВДНГ открыли иммерсивную выставку ледовых скульптур. Она посвящена сказке Ганса Кристиана Андерсена «Снежная королева».

Об этом сообщает генеральный директор ВДНГ Евгений Мушкин.

Экспозиция состоит из 15 ледяных скульптур, на изготовление которых ушло более 100 тонн льда. Здесь можно увидеть замок Снежной королевы со стенами 25 метров в длину и 3,5 метра в высоту, прогуляться по цветущему ледовому саду, над созданием которого работали 6 мастеров, и погрузиться в настоящую зимнюю сказку.

«Скульпторы бережно воплотили невероятные формы, а осветители придали магии звездного неба и цветных свечей. Результат – сказочная атмосфера, которую трудно воспроизвести словами!», – рассказал Мушкин.

Выставка-сказка ледовых скульптур расположена возле павильона №1.

Ранее мы писали, что на ВДНГ открыли Рождественскую фабрику мечтаний.

Фото: Sergey Sivyakov

Планируете ли вы посетить выставку?
Опубликовано: 14 декабря 2023
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