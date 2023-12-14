Первые трещины в тоннеле между "Лыбидской" и "Демеевской" появились 12 лет назад - КГГА

Проблемный участок в тоннеле метро между "Лыбидской" и "Демеевской" возник через три месяца после открытия.

Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, пишет "NV".

По его словам, в марте 2011 уже появились первые трещины, и это зафиксировано в журнале.

"И так еще в течение 12 лет этот участок был проблемным, там просачивалась вода, и он так существовал. То есть прогресса разрушений не было, выноса грунта не было [увеличение проникновения почвы в тоннель], но постоянно были трещины, пропитки [воды] и с К тому времени уже фиксировали определенные нарушения герметичности тоннеля, еще с 2011 года", - пояснил он.

Ранее мы писали, что в Киеве на полгода закроют 6 станций метро. Тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" закрыли в обед 8 декабря. В настоящее время движение поездами "синей ветви" происходит между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".

Фото: Киев FM