Первые трещины в тоннеле между "Лыбидской" и "Демеевской" появились 12 лет назад - КГГА

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Валерия Гуржий
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Проблемный участок в тоннеле метро между "Лыбидской" и "Демеевской" возник через три месяца после открытия.

Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, пишет "NV".

По его словам, в марте 2011 уже появились первые трещины, и это зафиксировано в журнале.

"И так еще в течение 12 лет этот участок был проблемным, там просачивалась вода, и он так существовал. То есть прогресса разрушений не было, выноса грунта не было [увеличение проникновения почвы в тоннель], но постоянно были трещины, пропитки [воды] и с К тому времени уже фиксировали определенные нарушения герметичности тоннеля, еще с 2011 года", - пояснил он.

Ранее мы писали, что в Киеве на полгода закроют 6 станций метро. Тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" закрыли в обед 8 декабря. В настоящее время движение поездами "синей ветви" происходит между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".

Фото: Киев FM

Возможно надо было сразу с этим что-то делать?
Опубликовано: 14 декабря 2023
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