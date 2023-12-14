В аэропорту «Киев» (Жуляны) планируют отстроить аэродром и закупить спецтранспорт за 358 млн грн

В течение 2024-2025 годов город предлагает потратить 358 млн грн реконструкцию, закупки и хранение аэродрома в аэропорту «Киев» (Жуляны).

Об этом идет речь в проекте Городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2024-2025 годы.

На что хотят заложить средства:

реконструкцию аэродрома Международного аэропорта «Киев» (Жуляны), она обойдется в 305 млн грн. Из них 205 млн грн потратят в 2024 году и 100 млн грн в 2025 году. Площадь ремонтов – 31,5 тыс. кв.м.;

обновление парка спецавтотранспорта на 25 млн. грн. Из них в 2024 году – 10 млн грн и в 2025 году – 15 млн грн;

обеспечение функционального состояния аэропорта обойдется в 27,5 млн грн (13,5 млн грн – в 2024 году и 14 млн грн – в 2024 году).

Все эти средства предлагают выделить из бюджета Киева.

Согласно документу, сейчас проблемны вопросы текущего содержания аэропорта «Киев» (Жуляны), проведение реконструкции аэродрома с увеличением длины взлетно-посадочной полосы на 600 метров и с усилением несущей способности покрытия всех элементов аэродрома.

К тому же отмечают, что 40% (58 единиц) имеющейся спецтехники имеет срок эксплуатации, превышающий 25 лет.

«Следует постепенно заменить устаревшую технику для содержания в надлежащем состоянии аэродрома на современную, полностью отвечающую требованиям ИСАО (Международная организация гражданской авиации) по безопасности полетов, что позволит обеспечить бесперебойную работу аэропорта на уровне его пропускной способности (22 самолето-вылета в час), в частности, при сложных погодных условиях», — говорится в документе.

Указанные пункты в Городской целевой программе развития транспорта должны утвердить депутаты Киевсовета.

Раньше мы писали, что в Киеве хотят закупить новые кабины фуникулера и произвести ремонт станции.

Фото: depo.uа