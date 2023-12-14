У площади Украинских Героев открылся инклюзивный шоурум бренда Diadia

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Валерия Гуржий
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Инклюзивный шоурум закарпатского бренда одежды Diadia открылся на улице Большой Васильковской, вблизи площади Украинских Героев.

Об этом пишет The Village Украина.

Чтобы сделать доступное пространство, команда бренда консультировалась с общественной организацией «Доступно.UA».

В шоуруме обустроили инклюзивную примерочную, имеющую беспрепятственный проезд от входа в магазин. Вход также безбарьерный: для этого своими силами и «втихую от коммунальщиков» перекладывали брусчатку, чтобы поднять ее до уровня пола, говорят в Diadia.

У входа также доступна кнопка вызова работника и надпись шрифтом Брайля. В самом пространстве соблюдены стандарты инклюзивности по ширине проездов, чтобы человеку на колесном кресле было удобно передвигаться между стойками с одеждой, добавляют в команде.

У всех примерочных также есть кнопка вызова консультанта.

«Если человек хочет изменить размер или цвет наряда, он может нажать на кнопочку, и консультанту придет уведомление на часы», – рассказывают в команде.

В киевском шоуруме представлены последние коллекции и дропы, выходившие с сентября: осенние и зимние вещи, коллекция денима, спортивная одежда для мужчин и женщин, подарочная коллекция пижам и одежды для дома и новогодний дроп. Также в пространстве можно приобрести праздничную линейку уходовой косметики, созданную в коллаборации с украинским брендом Ptashkin Sad.

За дизайн пространства отвечало бюро Muso Анастасии Ландушевой. Главным элементом концепции дизайнер называет комфорт.

Интерьер описывают как дружеский, теплый и жизнеутверждающий. По задумке, это настроение также должно транслировать цвет бренда – оранжевый. Из напоминаний о закарпатском происхождении бренда – большой стол неправильной формы посреди зала, вдохновленный силуэтом гор, а также традиционный закарпатский узор из перевернутой плитки на рецепции.

На подоконниках разместили фигурные сиденья со столиками с мраморными столешницами, а также светильники для вечерней атмосферы. В этой зоне посетителям предлагают при необходимости сделать паузу во время шопинга – «завязать непринужденную смолток или открыть на несколько минут ноутбук для срочного письма». Также вглубь зала, перед инклюзивным примерным, есть зона ожидания с диванами.

В ходе ремонтных работ в помещении обнаружили оригинальные гипсовые панели 1917 года, ранее закрытые гипсокартоном. Их решили сохранить в интерьере из уважения к замыслу архитектора, говорит Ландушева.

В доме также есть укрытие, которое построили в прошлом веке: с вентиляцией, душем и запасным выходом, ведущей на поверхность в 150 метрах от здания. Там обустроили место для работников шоурума. Посетителям тоже предлагают воспользоваться укрытием, если в магазине их застанет воздушная тревога.

Фото: The Village Украина

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Опубликовано: 14 декабря 2023
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