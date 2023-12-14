У площади Украинских Героев открылся инклюзивный шоурум бренда Diadia

Инклюзивный шоурум закарпатского бренда одежды Diadia открылся на улице Большой Васильковской, вблизи площади Украинских Героев.

Об этом пишет The Village Украина.

Чтобы сделать доступное пространство, команда бренда консультировалась с общественной организацией «Доступно.UA».

В шоуруме обустроили инклюзивную примерочную, имеющую беспрепятственный проезд от входа в магазин. Вход также безбарьерный: для этого своими силами и «втихую от коммунальщиков» перекладывали брусчатку, чтобы поднять ее до уровня пола, говорят в Diadia.

У входа также доступна кнопка вызова работника и надпись шрифтом Брайля. В самом пространстве соблюдены стандарты инклюзивности по ширине проездов, чтобы человеку на колесном кресле было удобно передвигаться между стойками с одеждой, добавляют в команде.

У всех примерочных также есть кнопка вызова консультанта.

«Если человек хочет изменить размер или цвет наряда, он может нажать на кнопочку, и консультанту придет уведомление на часы», – рассказывают в команде.

В киевском шоуруме представлены последние коллекции и дропы, выходившие с сентября: осенние и зимние вещи, коллекция денима, спортивная одежда для мужчин и женщин, подарочная коллекция пижам и одежды для дома и новогодний дроп. Также в пространстве можно приобрести праздничную линейку уходовой косметики, созданную в коллаборации с украинским брендом Ptashkin Sad.

За дизайн пространства отвечало бюро Muso Анастасии Ландушевой. Главным элементом концепции дизайнер называет комфорт.

Интерьер описывают как дружеский, теплый и жизнеутверждающий. По задумке, это настроение также должно транслировать цвет бренда – оранжевый. Из напоминаний о закарпатском происхождении бренда – большой стол неправильной формы посреди зала, вдохновленный силуэтом гор, а также традиционный закарпатский узор из перевернутой плитки на рецепции.

На подоконниках разместили фигурные сиденья со столиками с мраморными столешницами, а также светильники для вечерней атмосферы. В этой зоне посетителям предлагают при необходимости сделать паузу во время шопинга – «завязать непринужденную смолток или открыть на несколько минут ноутбук для срочного письма». Также вглубь зала, перед инклюзивным примерным, есть зона ожидания с диванами.

В ходе ремонтных работ в помещении обнаружили оригинальные гипсовые панели 1917 года, ранее закрытые гипсокартоном. Их решили сохранить в интерьере из уважения к замыслу архитектора, говорит Ландушева.

В доме также есть укрытие, которое построили в прошлом веке: с вентиляцией, душем и запасным выходом, ведущей на поверхность в 150 метрах от здания. Там обустроили место для работников шоурума. Посетителям тоже предлагают воспользоваться укрытием, если в магазине их застанет воздушная тревога.

Фото: The Village Украина