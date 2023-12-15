Историческую усадьбу Терещенко отреставрируют — КГГА

Усадьбу Терещенко вернули в коммунальную собственность территориальной общины Киева. Теперь историческую памятку отреставрируют.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Владислав Андронов.

«Во исполнение постановления Большой палаты Верховного суда от 12 сентября 2023 года Департамент коммунальной собственности города Киева провел государственную регистрацию права коммунальной собственности на объект культурного наследия — усадьбу Терещенко на бульваре Тараса Шевченко, 34», — сообщил Андронов.

Это позволяет начать мероприятия, направленные на сохранение объекта культурного наследия.

«Все наши следующие шаги будут направлены исключительно на то, чтобы отреставрировать здание и дать ему вторую жизнь», — отметил Андронов.

Что именно будет располагаться в отреставрированном здании, еще не решили, добавил чиновник. Однако, вероятно, там будет музей. Отметим, что именно о музее говорила и председатель правления «Фонды наследия Терещенко» Елена Терещенко. Она рассказывала, что в усадьбе планируется обустроить Музей благотворительности — «чтобы воспитывать будущие поколения на примерах известных киевских семей-меценатов».

Ранее мы писали, что «Фонд наследия Терещенко» настаивает на обязательной реставрации здания, а не реконструкции, то есть сохранении его исторического облика.

Неоготический дом на Тараса Шевченко, 34/11 построили в течение 1874 - 1875 годов. Возле усадьбы расположен двухэтажный дворовый флигель. Около 40 лет здесь жила известная семья предпринимателей Терещенко.

В 2006 году здание приватизировала компания ОАО «Центрелеватормлинстрой». Все здание с тех пор принадлежало новому владельцу и предназначалось под реконструкцию. Однако за 15 лет сооружение так и не отреставрировали, оно находится в заброшенном состоянии.

В 2020 году Департамент охраны культурного наследия КГГА согласовал проект реконструкции усадьбы Терещенко под офисный центр, однако защитники здания выступили, ведь это вмешательство в памятник архитектуры. В 2021 году Киевская городская прокуратура подала в суд на Центрелеватормлинстрой, чтобы признать незаконным владение усадьбой и вернуть ее в коммунальную собственность города. 9 февраля Верховный Суд передал дело в рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда Украины.