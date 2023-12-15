В Киевской области возле гимназии построили модульное укрытие на 100 человек

В Гостомельской общине в селе Озера на территории гимназии №1 установили быстровозводимое модульное укрытие.

Об этом сообщили в КОВА.

Укрытие может вмещать до 100 человек. Его обустроили за счет местного бюджета.

Также более 140 детей могут находиться в укрытии гимназии. Ранее оно работало как овощехранилище, сейчас его отремонтировали и переобустроили как укрытие за счет благотворителей и местного бюджета.

Гимназия № 1 потерпела разрушения во время военных действий в Киевской области. Помещение дошкольного отделения было разрушено на 75%.

В настоящее время учебное заведение с дошкольным отделением уже полностью возобновило свою работу и может принимать всех учащихся.

Ранее мы писали, что в Луцке показали старинное укрытие, используемое по назначению с 14 века.

Фото: КОВА