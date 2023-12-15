В Одессе возобновил работу художественный музей, поврежденный из-за попадания российской ракеты

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Ирина Маймур
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С 15 декабря возобновил работу Одесский художественный музей, поврежденный в результате российской атаки.

Об этом сообщили на инстаграмм-странице музея.

«Уже 15 декабря состоится наш, пожалуй, самый долгожданный День открытых дверей. Мы наконец-то возобновляем нашу работу после попадания российской ракеты возле музея», — говорится в сообщении.

Музей начнет принимать посетителей в 12:00.

В день открытия там пройдет экскурсия по гроту, также в субботу и воскресенье проведут экскурсии по выставке Романа и Маргит Сельских «Солнце заходу/Sol Occidens» и циклу выставок «Языки войны».

Напомним, что 5 ноября музей потерпел разрушения в результате ракетной атаки по Одессе. В здании были повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла.

Фото: Олег Кипер, Одесский художественный музей

Были ли вы в этом музее?
Опубликовано: 15 декабря 2023
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