«Киевстар» восстановил мобильный интернет 4G и LTE в Киеве и ряде регионов

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Ирина Маймур
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Оператор «Киевстар» возобновил работу 4G в Киеве и ряде регионов.

Об этом сообщил Chief Product Officer «Киевстар» Михаил Нестор.

В настоящее время есть фиксированный интернет и голосовая связь по всей стране. Также активна услуга «Домашний Интернет».

По состоянию на 15 декабря работает более 95% базовых станций мобильной связи. Над возобновлением услуги SMS компания еще работает.

Если SIM-карта до сих пор не регистрируется в сети, необходимо:

  • перезагрузить телефон;
  • найти оператора вручную после перезагрузки телефона;
  • включить и отключить «авиарежим».

Ранее мы писали, что вчера «Киевстар» вернул голосовой сервис и домашний интернет почти всем абонентам.

Фото: GSMINFO.COM.UA

Восстановился ли у вас мобильный интернет 4G и LTE?
Опубликовано: 15 декабря 2023
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