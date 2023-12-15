«Киевстар» восстановил мобильный интернет 4G и LTE в Киеве и ряде регионов

Оператор «Киевстар» возобновил работу 4G в Киеве и ряде регионов.

Об этом сообщил Chief Product Officer «Киевстар» Михаил Нестор.

В настоящее время есть фиксированный интернет и голосовая связь по всей стране. Также активна услуга «Домашний Интернет».

По состоянию на 15 декабря работает более 95% базовых станций мобильной связи. Над возобновлением услуги SMS компания еще работает.

Если SIM-карта до сих пор не регистрируется в сети, необходимо:

перезагрузить телефон;

найти оператора вручную после перезагрузки телефона;

включить и отключить «авиарежим».

Ранее мы писали, что вчера «Киевстар» вернул голосовой сервис и домашний интернет почти всем абонентам.

Фото: GSMINFO.COM.UA