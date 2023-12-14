«Киевстар» вернул голосовой сервис и домашний интернет почти всем абонентам

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Ирина Маймур
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Оператор «Киевстар» сообщил, что возобновил голосовой сервис и домашний интернет почти для всех абонентов.

«Голосовый сервис подключен. Однако его доступность и качество зависят от многих факторов. Сейчас мы работаем, чтобы все имели связь. И это требует некоторого времени. Сеть «Домашнего Интернета» возобновлена на 93%», — говорится в сообщении.

В настоящее время в компании работают над устранением всех отрицательных факторов после хакерской атаки. В некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности со связью, но их устраняют.

В то же время мобильный интернет не удалось восстановить по заявленному плану, сообщил директор компании Александр Комаров. Ожидалось, что восстанавливать услугу начнут 14 декабря ночью.

«Надеемся, что сегодня во второй половине дня начнем возобновление с западной Украины, регион за регионом. Осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета», – отметил он.

Ранее мы писали, что массовый сбой в работе ведущего мобильного оператора Киевстар был вызван хакерской атакой на ядро сети.

Фото: prostomob.com

Вернулась ли у вас мобильная связь Киевстар?
Опубликовано: 14 декабря 2023
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