Киевсовет принял бюджет города на 2024 год: на что уйдет больше денег

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2024 год. Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме более 72,6 млрд грн, расходы – более 85,3 млрд. грн.

Об этом сообщили в КГГА.

Наибольший удельный вес доходов составляют налоговые поступления, по которым налог на доходы физических лиц (НДФЛ) запланирован в сумме 32 млрд грн, налог на прибыль предприятий составляет 7,5 млрд грн. Местные налоги – 16,8 млрд грн, средства от продажи земли – 2,8 млрд грн.

Основным направлением финансирования является сфера образования – на нее было выделено более 27,2 млрд грн, что составляет более 32% расходов городского бюджета. На транспорт, дорожное хозяйство и связь в смете Киева запланировано более 23,8 млрд. грн. или 28% бюджета города. На жилищно-коммунальное хозяйство – 8,2 млрд грн, социальную защиту – 7,8 млрд грн, здравоохранение – около 6 млрд грн, культуру и искусство – 1,7 млрд грн, физическую культуру и спорт – 1,5 млрд грн.

Также предполагается выделение 1 млрд грн за счет свободного остатка на выполнение городской целевой программы по организации военной службы, исполнению воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве «Защитник Киева» на 2022-2024 годы.

Эпутаты также приняли Программу экономического и социального развития Киева на 2024-2026 годы. В следующем году программа будет сосредоточена на создании безопасных условий проживания и пребывания в городе, адаптации участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц, создании условий для их реинтеграции в социум.

В то же время "Пассажиры Киева" отмечают , что безбарьерность и общественный транспорт в бюджете от избытка денег не страдают, в отличие от многоуровневых паркингов и автомобильных развязок.

По их словам, в бюджете на 2024 год не нашлось места финансированию строительства нужных наземных переходов, хотя в Киеве есть десятки улиц, которые человек в колесном кресле не может пересечь.

Также на большинстве трамвайных линий отсутствуют безбарьерные трамвайные платформы, а пути Подольского района находятся в ужасном состоянии, что не позволяет запустить туда современные низкопольные трамваи.

Они предлагали внести в бюджет на 2024 год меры по безбарьерности, безопасности дорожного движения и ремонту изношенной трамвайной инфраструктуры на сумму 3,57 млрд грн, что составляет 5% от городского бюджета за счет уменьшения других расходов, в том числе строительства многоуровневых автомобильных развязок. .

Фото: Unsplash\Viktor Talashuk