С 1929 по 2023-й: Как выглядела главная новогодняя елка Киева в разные годы

На Софийской площади традиционно зажгли главную елку страны. Тема локации – «Храбрые сердца», посвященная защитникам и защитницам Украины. Елку украшают игрушки в форме голубых и желтых сердец. Каждый посетитель может унести с собой одно украшение на память, сделав донат.

А как было раньше? Где устанавливали главные елки страны и какими они были, вспоминаем в этом материале.

1929 год: Елка в шкафу

Сто лет назад с приходом и установлением в Украине большевистской власти новогодние рождественские празднования вместе с их главным символом – новогодней елкой – были признаны пережитками буржуазии и перестали отмечать.

Киевовед и главная редакторка издательства "Варто" Елена Насырова рассказывает:

"В 1929 году Рождество объявили контрреволюционным праздником и официально запретили.

По городу ходили бдительные комсомольские патрули, заглядывая в окна, не горят ли огоньки на елках в некоторых квартирах, потому что во многих домах продолжали украшать "подпольную" елку, часто пряча ее, иногда даже в шкафу.

Настоящей неожиданностью для многих стала публикация в главной партийной газете страны "Правда" статьи первого секретаря Киевского обкома ВКП(б) Павла Постышева, вышедшая 28 декабря 1935 года. В ней он обратился с предложением организовать новогоднюю елку в школах, детских домах, дворцах пионеров, клубах и других местах в разных городах и селах страны.

Статья Постышева в газете "Правда". Фото из личной коллекции Елены Насыровой

Но почему такой внезапный разворот, ведь елка как символ буржуазных праздников не приветствовалась новой советской властью?

Одна из версий историков, что такая инициатива тогдашней власти – попытка реабилитироваться после ужасных лет Голодомора и поднять свой рейтинг накануне будущего кровавого террора. Постышева вообще стали именовать "архитектором детской радости".

1936 год: Первая елка на Софийской площади

1936 год. Первая городская елка в Киеве возле Софийской колокольни

В 1936 году новогоднюю елку установили на площади Героев Перекопа (сейчас – Софийская площадь).

Специальным постановлением президиума Киевского облисполкома фабрики и артели обязали изготовить в большом количестве елочные игрушки, связанные с советской тематикой. Это были аэропланы, дирижабли, танки и новые наконечники в виде красной пятиконечной звезды вместо шестиугольной Вифлеемской.

Официально началась предновогодняя торговля на рынках и магазинах, а на территории нынешней Софийской площади открылся елочный базар.

Елочный базар в Киеве в 1930-е. Фото из личной коллекции Елены Насыровой

Вот воспоминания киевлянки Евгении Демченко, представленные на выставке "Киевская елка", которая открылась недавно в Музее истории Киева:

"Киев только освободили от гитлеровской оккупации. Я с мамой вернулись из эвакуации в родной город, в свою маленькую коммунальную квартирку. Помню, это был ноябрь 1943 года, мне как раз исполнилось шесть.

Люди одиноко бродили по улицам города, прикрывая головы от ветра. В городе не чувствовалось предпраздничной атмосферы, все было как-то серо и обыденно. Я оказалась на Михайловской площади и там в руинах одного из домов нашла игрушку – детского мишку. В голодные сороковые годы, когда тяжело было со всем, я нахожу игрушку. Разве это не предрождественское чудо?" .

1947 год: Елка среди руин на Крещатике

1947 год. Еще разбомбленный Крещатик, и, словно на контрасте – среди руин праздничная новогодняя елка с тремя Дедами Морозами

Фото из архива Эмиля Панасюка

Официальным праздником Новый Год стал в 1947 году, когда указом Президиума Верховного Совета СССР этот день был объявлен выходным.

1953 год. Елка на нынешнем Майдане, зафиксирован момент строительства Главпочтамта на Крещатике.

Елена Насырова напоминает, что в советский период новогоднюю елку устанавливали в разных местах столицы:

"Елку устанавливали и на Площади Калинина (ныне – Майдан Незалежности), и на противоположной стороне от ЦУМа, перед кинотеатром "Дружба", который был на первом этаже дома на Крещатике, 25. Еще были "районные" елки. Помню их на площадке перед универсамом, рядом с кинотеатром "Лейпциг" на Никольской Борщаговке, а еще – на Площади Урицкого (ныне – Соломенской).

1957 год. Елка возле "Дома со Звездой" на Крещатике, 25

1961 год. Елка возле станции метро "Крещатик"

1963 год. Инсталляция на современном Майдане Незалежности, посвященная полету в космос первого украинского космонавта Павла Поповича.

70-е – 80-е

1970 год. Елка снова неподалеку от "Дома со Звездой".

"В дни школьных каникул во всех театрах, дворцах и домах культуры для детей организовывали новогодние представления с подарками, - продолжает Елена, - Родители пытались купить для детей билеты на новогодние елки, обычно их распространяли по профсоюзной линии на большинстве киевских предприятий".

Самыми престижными считались елки в Октябрьском дворце (сейчас – Международный центр культуры и искусств) и во Дворце спорта, открытом в декабре 1960 года.

“С 1970 по 1974 год я посещала новогодние "утренники" в "Октябрьском" дворце и Доме Офицеров. И только однажды была во Дворце "Украина" на новогоднем спектакле "Белоснежка и семь гномов". Этот поход мне, десятилетней, больше всего запомнился: тогда дворец был совершенно новым и современным. Сцена, кресла зрительного зала, звук – все произвело неповторимое впечатление. А вот сам балет поразил не очень, потому что я его смотрела уже не в первый раз», – вспоминает Елена Насирова.

1984 год. Елка возле Дома Профсоюзов

"Дед Мороз, Снегурочка, зайчики-козлики, чтение стишков и вождение хороводов у большой уличной елки мне даже в младшей школе казались смешными и какими-то ненастоящими, - рассказывает Насырова, - Поэтому меня почти никогда нельзя было привлечь к массовым мероприятиям. Для моей семьи новогодний праздник был семейным, всегда дома ставили елку (никогда – сосну), встречали в семейном кругу. У родителей был только один выходной, 1 января, поэтому никто меня на дальние прогулки не возил", - добавляет она.

Елка в годы Независимости: Рождественская звезда и вертеп

1993 год. Вертеп у елки в национальных мотивах

С возвращением Независимости, в 90-е годы, на верхушке елки установили Рождественскую звезду, дерево стали украшать игрушечными домиками, элементами национального декора и символами украинской кухни, а также элементами орнаментов.

1997 год. Праздничная атмосфера еще на старой "Рулетке", до реконструкции

3 декабря 2010 тогдашний Президент Украины Виктор Янукович в телевизионном интервью объяснял ликвидацию палаточного городка предпринимателей, протестовавших против принятия Налогового кодекса, необходимостью подготовки Майдана к новогодним праздникам.

Забыв слово "елка", и в течение десяти секунд пытаясь его вспомнить, тогдашний глава государства в конце концов произнес по-русски "елка", что сразу стало мемом. В некоторых роликах скорость мысли Януковича сравнивалась с бегом "стометровки" ямайского легкоатлета Усейна Болта.

В том же году главная елка страны превратилась в сплошной рекламный объект. Незаметно, но довольно органично, реклама шоколада интегрировалась в важный новогодний символ.

Двухтысячные: скандалы и революции

Елка на Майдане. 2010 год

В 2011 году произошло нечто вроде первого скандала – на Майдане впервые установили искусственную елку, которая по форме напоминала разноцветный конус. Не все это поняли и не всем это пришлось по душе, что повлекло за собой появление первых мемов в социальных сетях.

"В любой непонятной ситуации устанавливай… елку", - вероятно, такими соображениями оперировал Янукович в конце ноября 2013 года, когда история с "елкой" повторилась и в конце концов обернулась против него (о его несовместимости с этим деревом свидетельствовало также о падении елочного венка в мае 2010).

Елка на Майдане. 2011 год

После силового разгона палаточного городка Евромайдана и жестокого избиения "Беркутом" студентов, 30 ноября коммунальщики по указанию властей начали устанавливать главный новогодний символ прямо в эпицентре будущих революционных событий. Именно поэтому конструкция недостроенной елки была оклеена национальной символикой, политическими лозунгами и революционными призывами.

"Революционная" елка на Майдане. 2014 год

Эта елка стала символом Революции Достоинства, она устояла во время кровавых событий 18-21 февраля 2014 и простояла на Майдане до 14 августа 2014 года. Революционную елку сохранили как исторический артефакт, и недавно она стала одним из экспонатов выставки "Майдан. Рождение мечты. Первое сражение" в Украинском Доме.

После того, как на Майдане погибли люди, начиная с 2015 года, новогоднюю елку решено было устанавливать на Софийской площади.

Елка в "шляпе волшебника" на Софийской площади. 2020 год.

И снова не обошлось без традиционного скандала: в 2020 году на верхушку елки надели "заколдованную шляпу волшебника", которая вызвала негативную реакцию у некоторой части общества. Только что избранная власть опасалась каких-либо народных потрясений и критики и свой адрес, а потому от греха подальше шляпу убрали и заменили Вифлеемской звездой.

Нельзя не вспомнить и первую елку периода полномасштабной войны – в 2023 году она была украшена символами украинской несокрушимости: сине-желтые шары, белые голуби, рождественские ангелы, изображение защитника Киева – Архистратига Михаила. На верхушке крепко занял свое место герб Украины.