С 1929 по 2023-й: Как выглядела главная новогодняя елка Киева в разные годы

На Софийской площади традиционно зажгли главную елку страны. Тема локации – «Храбрые сердца», посвященная защитникам и защитницам Украины. Елку украшают игрушки в форме голубых и желтых сердец. Каждый посетитель может унести с собой одно украшение на память, сделав донат.
А как было раньше? Где устанавливали главные елки страны и какими они были, вспоминаем в этом материале.
Сто лет назад с приходом и установлением в Украине большевистской власти новогодние рождественские празднования вместе с их главным символом – новогодней елкой – были признаны пережитками буржуазии и перестали отмечать.
Киевовед и главная редакторка издательства "Варто" Елена Насырова рассказывает:
"В 1929 году Рождество объявили контрреволюционным праздником и официально запретили.
По городу ходили бдительные комсомольские патрули, заглядывая в окна, не горят ли огоньки на елках в некоторых квартирах, потому что во многих домах продолжали украшать "подпольную" елку, часто пряча ее, иногда даже в шкафу.
Настоящей неожиданностью для многих стала публикация в главной партийной газете страны "Правда" статьи первого секретаря Киевского обкома ВКП(б) Павла Постышева, вышедшая 28 декабря 1935 года. В ней он обратился с предложением организовать новогоднюю елку в школах, детских домах, дворцах пионеров, клубах и других местах в разных городах и селах страны.
Но почему такой внезапный разворот, ведь елка как символ буржуазных праздников не приветствовалась новой советской властью?
Одна из версий историков, что такая инициатива тогдашней власти – попытка реабилитироваться после ужасных лет Голодомора и поднять свой рейтинг накануне будущего кровавого террора. Постышева вообще стали именовать "архитектором детской радости".
В 1936 году новогоднюю елку установили на площади Героев Перекопа (сейчас – Софийская площадь).
Специальным постановлением президиума Киевского облисполкома фабрики и артели обязали изготовить в большом количестве елочные игрушки, связанные с советской тематикой. Это были аэропланы, дирижабли, танки и новые наконечники в виде красной пятиконечной звезды вместо шестиугольной Вифлеемской.
Официально началась предновогодняя торговля на рынках и магазинах, а на территории нынешней Софийской площади открылся елочный базар.
Вот воспоминания киевлянки Евгении Демченко, представленные на выставке "Киевская елка", которая открылась недавно в Музее истории Киева:
"Киев только освободили от гитлеровской оккупации. Я с мамой вернулись из эвакуации в родной город, в свою маленькую коммунальную квартирку. Помню, это был ноябрь 1943 года, мне как раз исполнилось шесть.
Люди одиноко бродили по улицам города, прикрывая головы от ветра. В городе не чувствовалось предпраздничной атмосферы, все было как-то серо и обыденно. Я оказалась на Михайловской площади и там в руинах одного из домов нашла игрушку – детского мишку. В голодные сороковые годы, когда тяжело было со всем, я нахожу игрушку. Разве это не предрождественское чудо?" .
Официальным праздником Новый Год стал в 1947 году, когда указом Президиума Верховного Совета СССР этот день был объявлен выходным.
Елена Насырова напоминает, что в советский период новогоднюю елку устанавливали в разных местах столицы:
"Елку устанавливали и на Площади Калинина (ныне – Майдан Незалежности), и на противоположной стороне от ЦУМа, перед кинотеатром "Дружба", который был на первом этаже дома на Крещатике, 25. Еще были "районные" елки. Помню их на площадке перед универсамом, рядом с кинотеатром "Лейпциг" на Никольской Борщаговке, а еще – на Площади Урицкого (ныне – Соломенской).
"В дни школьных каникул во всех театрах, дворцах и домах культуры для детей организовывали новогодние представления с подарками, - продолжает Елена, - Родители пытались купить для детей билеты на новогодние елки, обычно их распространяли по профсоюзной линии на большинстве киевских предприятий".
Самыми престижными считались елки в Октябрьском дворце (сейчас – Международный центр культуры и искусств) и во Дворце спорта, открытом в декабре 1960 года.
“С 1970 по 1974 год я посещала новогодние "утренники" в "Октябрьском" дворце и Доме Офицеров. И только однажды была во Дворце "Украина" на новогоднем спектакле "Белоснежка и семь гномов". Этот поход мне, десятилетней, больше всего запомнился: тогда дворец был совершенно новым и современным. Сцена, кресла зрительного зала, звук – все произвело неповторимое впечатление. А вот сам балет поразил не очень, потому что я его смотрела уже не в первый раз», – вспоминает Елена Насирова.
"Дед Мороз, Снегурочка, зайчики-козлики, чтение стишков и вождение хороводов у большой уличной елки мне даже в младшей школе казались смешными и какими-то ненастоящими, - рассказывает Насырова, - Поэтому меня почти никогда нельзя было привлечь к массовым мероприятиям. Для моей семьи новогодний праздник был семейным, всегда дома ставили елку (никогда – сосну), встречали в семейном кругу. У родителей был только один выходной, 1 января, поэтому никто меня на дальние прогулки не возил", - добавляет она.
С возвращением Независимости, в 90-е годы, на верхушке елки установили Рождественскую звезду, дерево стали украшать игрушечными домиками, элементами национального декора и символами украинской кухни, а также элементами орнаментов.
3 декабря 2010 тогдашний Президент Украины Виктор Янукович в телевизионном интервью объяснял ликвидацию палаточного городка предпринимателей, протестовавших против принятия Налогового кодекса, необходимостью подготовки Майдана к новогодним праздникам.
Забыв слово "елка", и в течение десяти секунд пытаясь его вспомнить, тогдашний глава государства в конце концов произнес по-русски "елка", что сразу стало мемом. В некоторых роликах скорость мысли Януковича сравнивалась с бегом "стометровки" ямайского легкоатлета Усейна Болта.
В том же году главная елка страны превратилась в сплошной рекламный объект. Незаметно, но довольно органично, реклама шоколада интегрировалась в важный новогодний символ.
В 2011 году произошло нечто вроде первого скандала – на Майдане впервые установили искусственную елку, которая по форме напоминала разноцветный конус. Не все это поняли и не всем это пришлось по душе, что повлекло за собой появление первых мемов в социальных сетях.
"В любой непонятной ситуации устанавливай… елку", - вероятно, такими соображениями оперировал Янукович в конце ноября 2013 года, когда история с "елкой" повторилась и в конце концов обернулась против него (о его несовместимости с этим деревом свидетельствовало также о падении елочного венка в мае 2010).
Елка на Майдане. 2011 год
После силового разгона палаточного городка Евромайдана и жестокого избиения "Беркутом" студентов, 30 ноября коммунальщики по указанию властей начали устанавливать главный новогодний символ прямо в эпицентре будущих революционных событий. Именно поэтому конструкция недостроенной елки была оклеена национальной символикой, политическими лозунгами и революционными призывами.
"Революционная" елка на Майдане. 2014 год
Эта елка стала символом Революции Достоинства, она устояла во время кровавых событий 18-21 февраля 2014 и простояла на Майдане до 14 августа 2014 года. Революционную елку сохранили как исторический артефакт, и недавно она стала одним из экспонатов выставки "Майдан. Рождение мечты. Первое сражение" в Украинском Доме.
После того, как на Майдане погибли люди, начиная с 2015 года, новогоднюю елку решено было устанавливать на Софийской площади.
И снова не обошлось без традиционного скандала: в 2020 году на верхушку елки надели "заколдованную шляпу волшебника", которая вызвала негативную реакцию у некоторой части общества. Только что избранная власть опасалась каких-либо народных потрясений и критики и свой адрес, а потому от греха подальше шляпу убрали и заменили Вифлеемской звездой.
Нельзя не вспомнить и первую елку периода полномасштабной войны – в 2023 году она была украшена символами украинской несокрушимости: сине-желтые шары, белые голуби, рождественские ангелы, изображение защитника Киева – Архистратига Михаила. На верхушке крепко занял свое место герб Украины.