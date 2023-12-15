В Киеве изменили правила размещения вывесок на фасадах домов

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Ирина Маймур
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В столице изменились правила размещения вывесок на фасадах домов.

Соответствующее решение принял Киевсовет, сообщили в Управлении по рекламе КГГА.

Основные изменения:

  • ввели требование к расстоянию между вывесками для одного предприятия (10 м);
  • ввели требование расстояния между кронштейнами в зависимости от форматных зон;
  • уточнили площади вывесок в зависимости от форматных зон;
  • добавили новые типы вывесок (маркиза, информационная табличка);
  • ввели изменения в процедуре оформления вывесок;
  • ввели новую форму сообщения о соответствии вывески требованиям;
  • в 5 раз повысили ответственность за повторное самопроизвольное размещение вывески.

Согласно новым правилам, размещение вывесок на объектах культурного наследия будут допускаться только в виде конструкций, состоящих из отдельных букв и не имеющих плоской основы, кронштейнов или маркиз.

Также добавили возможность размещения коммерческого наименования на вывеске. Это позволит бизнесу, находящемуся на этапе регистрации своей торговой марки и не имеющему юридической возможности отразить ее на вывеске, вместо этого разместить коммерческое наименование своего заведения.

Кроме того, был введен новый тип вывески в виде информационной таблички, где можно разметить полное наименование юридического лица и график работы заведения.

В то же время урегулировали вопросы размещения маркиз, что позволяет бизнесу размещать такой тип конструкций в соответствии с законом.

Ранее мы писали, что за осень в Киеве демонтировали около 2 300 незаконно размещенных МАФов и других элементов благоустройства

Фото: Управление по рекламе КГГА

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Опубликовано: 15 декабря 2023
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