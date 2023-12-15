На ВДНГ открылся парк иллюминации «Магия Света»: фото

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Ирина Маймур
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На ВДНГ заработал парк иллюминации «Магия Света».

Основа локации – иллюминированные металлические инсталляции с использованием LED-подсветки. Там можно увидеть сказочных животных и персонажей, очаровательные деревья и интересные абстракции. В общей сложности для создания парка использовали более 50 интерактивных иллюминированных скульптур до 7 метров высотой.

Главной фишкой локации стало золотое иллюминированное пшеничное поле.

Парк иллюминации разместили в Яблоневом саду, рядом с Оранжереей. Он будет работать каждый день до 18 февраля.

Режим работы : с 15:00 до 22:00

Вход: 250 грн (взрослые), 150 грн (дети). Для детей до 7 лет, участников боевых действий, бойцов ВСУ и лиц с инвалидностью — вход бесплатный.

Ранее мы писали, что на ВДНГ открыли Рождественскую фабрику мечтаний.

Фото: ВДНХ; Illuminarium «Магия Света»

Были ли вы уже в парке иллюминации?
Опубликовано: 15 декабря 2023
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