В Киеве могут закрыть на ремонт еще две станции метро

Станции метро «Почайна» и «Тараса Шевченка» могут закрыть на ремонт.

Об этом сообщил руководитель коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский. Он отметил, что работы пройдут между двумя станциями и будут сделаны быстрее, чем на перегоне «Лыбидская - Демеевская».

«Есть участки, требующие особого внимания. Есть отрезок от станции "Тараса Шевченко" до станции "Почайна". Это экспериментальный тоннель, построенный еще в 80-х годах. У него есть определенные особенности. Этот тоннель изменяет габариты: то есть становится несколько эллипсоидной формы. Но никакой опасности для пассажиров нет. Мы планировали летом следующего года сделать наземное сообщение и перекрыть этот отрезок для ремонтных работ. Ремонты – нормальная ситуация, они проводятся во всех странах, где есть метро», — прокомментировал Виктор Брагинский.

Члены инициативы «Пассажиры Киева» рассказали, что Киевский метрополитен 21 ноября объявил тендер на проектирование капитального ремонта перегона "Почайна" и "Тараса Шевченко".

Также в сети показали, как в Киеве на перегоне «Почайна – Тараса Шевченко» протекает вода из боковых частей. Почти так же выглядел тоннель на перегоне «Лыбидская – Демеевская», который закрыли на полгода на ремонт 8 декабря.

Соответствующее видео опубликовала гражданская инициатива «Пассажиры Киева» в Facebook.

«Где-то так же еще с неделю-две назад выглядел туннель на перегоне Лыбидская - Демеевская, который закрыли. Видно, что на боковых частях туннеля имеется протекание. Они менее серьезные, чем на Демеевской, реки с песком не текут, но "дождик" и убранные кучки песочка (справа) есть», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что еще на пяти станциях метро "синей ветви" проседают тоннели : какое состояние жизненно важных систем Киева.

Фото: из открытых источников.