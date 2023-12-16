В Ирпене создадут сквер с граффити Бэнкси: визуализации

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Наталия Габрух
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В Ирпене создадут сквер, где установять граффити Бенкси под стеклом, а также инсталляцию с вещами со времен деоккупации города.

В сквере также обустроят пешеходные аллеи, места для отдыха стены с граффити.

Об этом сообщил глава Инвестиционного совета Ирпеня и соучредитель Фонда восстановления Ирпеня Владимир Карплюк.

Концепцию благоустройства разработала команда строительной компании Общество "Отважных" совместно с архитектурным бюро Vovk+Partners Architects.

Ознакомиться с концепцией благоустройства сквера можно по ссылке.

Ранее мы писали, что в Бучанской общине будет создан ландшафтный заказник «Река-Герой Ирпень».

Фото: Общество "Отважных", Vovk+Partners Architects.

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Опубликовано: 16 декабря 2023
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