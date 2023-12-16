В приложении «Киев Цифровой» начали тестировать сервис для председателей ОСМД

В приложении «Киев Цифровой» приступили к бета-тестированию сервиса для глав ОСМД.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич.

В сервисе пользователи могут получить информацию об ОСМД, полезные контакты, уведомления о сборах.

Также с помощью нового сервиса главы ОСМД смогут проводить официальные голосования через «Дія.Підпис» и использовать электронные документы. А совладельцы – влиять на жизнь своего дома.

Главы ОСМД смогут:

создавать официальные электронные голосования;

добавить список совладельцев;

загружать протоколы;

приглашать совладельцев на собрания.

Для интеграции ОСМД в приложение первым шагом является регистрация через ссылку и прохождение верификации. Следующим этапом является внесение в систему данных о совладельцах. Когда глава ОСМД успешно зарегистрируется и добавит информацию о совладельцах, они получат доступ к новому сервису в приложении.

Ранее мы писали, что о возможных отключениях света в Киеве будут извещать через «Киев Цифровой» .

Фото: из открытых источников.