В приложении «Киев Цифровой» начали тестировать сервис для председателей ОСМД

В приложении «Киев Цифровой» приступили к бета-тестированию сервиса для глав ОСМД.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич.
В сервисе пользователи могут получить информацию об ОСМД, полезные контакты, уведомления о сборах.
Также с помощью нового сервиса главы ОСМД смогут проводить официальные голосования через «Дія.Підпис» и использовать электронные документы. А совладельцы – влиять на жизнь своего дома.
Главы ОСМД смогут:
Для интеграции ОСМД в приложение первым шагом является регистрация через ссылку и прохождение верификации. Следующим этапом является внесение в систему данных о совладельцах. Когда глава ОСМД успешно зарегистрируется и добавит информацию о совладельцах, они получат доступ к новому сервису в приложении.
Ранее мы писали, что о возможных отключениях света в Киеве будут извещать через «Киев Цифровой» .
Фото: из открытых источников.