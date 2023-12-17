Маркет Kyivness останавливает свою работу

Генеральная директорка Kyivness, Елена Айгенманн, сообщила о закрытии проекта.

В течение почти шести лет Kyivness проводили винтажные курированные маркеты и другие мероприятия, которые привлекли 150 000 жителей города и 6000 резидентов. Маркеты продолжали свою деятельность, несмотря на полномасштабную войну и пандемию коронавируса.

«Kyivness был маяком, который светил для тех, кто хотел выразить свою индивидуальность, излучая неповторимый стиль, чтобы весь мир трепетал и терял сознание. И это стало чем-то больше, чем просто маркетом качественных товаров. Это стало идеей. Эпохой. Эрой», – написала Елена Айгенманн.

Первый украинский курированный винтажный маркет Kyivness открылся в апреле 2018 года на улице Рейтарской. Организаторы маркета ставили перед собой цель способствовать культуре рационального потребления в Украине и формировать современное понимание винтажа и товаров из секонд-хенда.

Ранее мы писали, что ювелирный бренд создал украшения по дизайнам известных украинцев : часть прибыли будет передана на восстановление.

Фото: Kyivness.