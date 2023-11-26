Ювелирный бренд создал украшения по дизайнам известных украинцев: часть прибыли передадут на отстройку

Ювелирный бренд SOLO for diamonds представил проект коллекции колец, созданных по дизайнам известных украинцев. Об этом сообщается в соцсетях бренда.

50% прибыли от продажи украшений передадут на отстройку Украины через платформу UNITED24.

В рамках проекта известные украинцы объединились, чтобы поделиться своим видением кольца, являющегося воплощением семьи и любви. Для изготовления колец использовали выращенные в Украине бриллианты.

Благодаря этому проекту участники смогли воспроизвести каждую задуманную идею: выбрать камни разной формы, цвета или характера, предложить свое видение обрамления и заложить важный смысл.

Украшения создали по дизайнам Джамалы, Ольги Харлан, Вадима Ворошилова (Karaya), Юлии Герасимовой, Roxolana, Дарьи Шаповаловой, Натальи Гоций, Натальи Каменской и Марии Гаврилюк.

Авторское кольцо от Джамалы под названием «Звезда» транслирует космос, вселенную и небо. В этой системе, по мнению певицы, семья — целая вселенная. Именно она вдохновила на отсылку к «эффекту бабочки» в обручальном кольце с выращенным камнем: более темный участок в центре бриллианта и звезда — символ космоса и неба.

Приобрести украшения можно на сайте бренда и в Instagram .

Раньше мы писали, что в Лондоне проведут украинский винтажный маркет : деньги передадут на реабилитацию военных.

Фото: SOLO для алмазов.